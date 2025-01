'River Island schakelt financiële adviseurs in'

De Britse modeketen River Island heeft naar verluidt financiële adviseurs van het wereldwijde consultancybureau AlixPartners ingeschakeld. De retailer wil zich hiermee richten op winstverbetering en kostenverlaging, zo meldt Sky News.

Samenvatting River Island, een Britse modeketen, heeft AlixPartners ingeschakeld om winst te verbeteren en kosten te verlagen.

Het bedrijf kampt met dalende resultaten, stijgende kosten en dreigende belastingverhogingen in het VK.

Ondanks de uitdagingen ziet River Island kansen in e-commerce en is het optimistisch over de toekomst, mede dankzij succesvolle investeringen in digitale ervaringen.

River Island kampt met dalende financiële resultaten en stijgende kosten. In oktober 2024 boekte het bedrijf een verlies van 32,2 miljoen pond (38,1 miljoen euro) voor belastingen, vergeleken met een winst van 7,5 miljoen pond een jaar eerder. Daarnaast meldde de retailer een omzetdaling van 15,1 procent tot 701,5 miljoen pond (830,1 miljoen euro). Daarbovenop heeft het bedrijf 250 winkels in het VK die volgens de Britse pers in april 2025 te maken zullen hebben met forse belastingverhogingen.

Een lichtpuntje is dat het bedrijf kansen benut in e-commerce. In januari 2019 sloot River Island zijn winkels in de Benelux. De modeketen liet destijds in een statement aan FashionUnited weten in de regio verder te gaan met een bedrijfsmodel gericht op e-commerce: “Onze online resultaten blijven groeien in de Benelux, maar met hoge kosten van de winkels veranderen we nu naar een e-commerce leidend model in de regio.” In het financiële verslag van oktober 2024 meldt de retailer dat de investeringen in digitale ervaringen voor klanten nu beginnen vruchten af te werpen en dat het ondanks de uitdagende marktomstandigheden optimistisch blijft over de toekomst.

FashionUnited heeft contact gezocht met River Island voor meer informatie over de mogelijke samenwerking met AlixPartners.