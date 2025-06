River Island werkt naar verluidt aan reddingsplan

Het Britse modebedrijf River Island werkt naar verluidt aan een formeel herstructureringsplan. Dit plan kan mogelijk een aantal winkels in gevaar brengen. Volgens Sky News werkt het bedrijf met adviseurs van PricewaterhouseCoopers (PwC) aan een plan dat binnen enkele weken naar buiten kan komen.

Het is nog niet duidelijk hoeveel winkels en banen erbij betrokken zijn. De bijbehorende voorstellen moeten nog worden goedgekeurd. Er zijn nog geen definitieve beslissingen genomen over de toekomst van het bedrijf.

Een woordvoerder van River Island wilde desgevraagd geen commentaar geven aan FashionUnited.

Er zijn al langer tekenen van de financiële problemen van River Island. In het meest recente financiële overzicht bij Companies House waarschuwde de retailer, die momenteel ongeveer 230 winkels in het Verenigd Koninkrijk heeft, voor toenemende financiële zorgen.

In het rapport noemde River Island 'de druk van een zeer concurrerende en veranderende retailomgeving in combinatie met toegenomen economische onzekerheid' als belangrijke bedrijfsrisico's. Problemen in de toeleveringsketen en stijgende loonkosten werden ook genoemd.

Voor de tweeënvijftig weken tot en met 30 december 2023 rapporteerde River Island een verlies voor belastingen van 33,2 miljoen pond (39,2 miljoen euro). De omzet daalde met meer dan negentien procent tot 578,1 miljoen pond.

Sky News meldde al in januari 2025 dat River Island adviseurs van AlixPartners had ingehuurd. Het doel was om de winst te verbeteren en de kosten te verlagen. Dit laatste nieuws over de aanstelling van PwC suggereert dat de retailer de samenwerking met AlixPartners heeft beëindigd, aldus het mediabedrijf.