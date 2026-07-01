Robey Sportswear verkoopt minderheidsbelang aan ve2ventures

Robey Sportswear, gespecialiseerd in voetbalteamwear, heeft een minderheidsbelang verkocht aan ve2ventures. Dat maken beide bedrijven vandaag bekend in een persbericht. Robey blijft meerderheidsaandeelhouder.

Robey werd in 1947 opgericht in Rotterdam en levert op maat gemaakte teamkleding aan circa 500 amateurclubs en profclubs in de Eredivisie, Eerste Divisie en de Belgische Jupiler Pro League.

Met de deal wil Robey verder groeien buiten de Benelux. Via ve2ventures krijgt het bedrijf toegang tot een netwerk van profclubs dat is verbonden via Estrella Football Group, met clubs in onder meer Italië, Schotland en Portugal. Volgens beide partijen biedt dit netwerk toegang tot nieuwe markten, die Robey op eigen commerciële voorwaarden kan benutten. Het netwerk vormt daarbij een van de routes naar verdere internationale expansie; concrete doelstellingen of een tijdlijn zijn niet bekendgemaakt.

Financiële details van de transactie zijn niet bekendgemaakt.