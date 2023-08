RondOm Lopen Groep neemt familiebedrijf Smeets Loopcomfort over

RondOm Lopen Groep, een zorgorganisatie in Nederland, neemt het Sittardse familiebedrijf Smeets Loopcomfort over, zo maakt het bedrijf bekend in een bericht op de website. Smeets Loopcomfort komt daarmee voor het eerst sinds 117 jaar in nieuwe handen.

De overname maakt het mogelijk ‘een nieuwe stap te maken in hun persoonlijke ontwikkelingen’ en komt niet onverwachts: Smeets Loopcomfort en RondOm Lopen Groep werken sinds 2018 intensief samen en willen eenzelfde visie nastreven. Beide streven ernaar 'zoveel mogelijk mensen te helpen om zo lang mogelijk goed te lopen'.

De overname zal weinig gevolgen hebben voor stakeholders en cliënten, zo schrijft Smeets Loopcomfort. Het zorgt er echter wel voor dat het zorgpakket van de RondOm Lopen Groep wordt uitgebreid. Zo kunnen er aanpassingen gedaan worden van confectieschoenen tot aan orthopedische schoenen.