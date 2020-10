Rozenboom betaalde 7,8 miljoen euro voor de vijf oud FNG-merken

Miss Etam, Expresso, Claudia Sträter, Steps en Promiss zijn in september voor ruim 7,8 miljoen overgenomen door een concern geleid door mode-ondernemer Martijn Rozenboom. Dit blijkt uit het eerste faillissementsverslag van FNG Nederland. Lang bleven de merken niet in de handen van Rozenboom - Claudia Sträter en Expresso werden binnen drie weken doorverkocht aan de Van Uffelen Groep.

De curator geeft in het verslag aan dat er andere biedingen waren voor de activa van FNG Nederland, maar dat over het algemeen deze partijen alleen onderdelen wilden overnemen met (gedeeltelijke) financiering van banken. Deze financiering kon niet verkregen worden. Ook is gekeken of het mogelijk was afzonderlijke biedingen aaneen te rijgen, maar dat bleek ook niet haalbaar.

Uit het verslag blijkt dat Miss Etam de afgelopen twee jaar goede omzet heeft gedraaid. Zo kwam de omzet vorig jaar uit op ruim honderd miljoen euro en de winst bedroeg 19 miljoen euro. Claudia Sträter en Expresso deden het minder goed volgens het verslag. Claudia Sträter zag de omzet met twee miljoen dalen naar 34 miljoen euro en leed een verlies van 4,2 miljoen euro in 2019. Expresso, onder de bv New Fashions, behaalde een omzet van 17 miljoen euro maar leed een verlies van 3,7 miljoen euro. Van Steps en Promiss zijn geen jaarrekeningen beschikbaar omdat de desbetreffende bv pas op 21 januari 2020 zijn opgericht zo blijkt uit het verslag.