Rubi haalt 7,5 miljoen Amerikaanse dollar op voor opschaling baanbrekende technologie

De in San Francisco gevestigde climate-tech start-up Rubi, die koolstofemissies omzet in textiel, haalt nog eens 7,5 miljoen Amerikaanse dollar aan financiering op. Dit volgt op de ondertekening van meerjarige afnameovereenkomsten met een waarde van meer dan 60 miljoen Amerikaanse dollar. Het bedrijf zet hiermee de commercialisering van zijn baanbrekende CO2-naar-materialen-platform voort.

De laatste ronde wordt mede geleid door AP Ventures en FH One Investments, met deelname van Talis Capital, CMPC Ventures, H&M Group, Understorey Ventures en business angels. De financiering is bestemd voor de opschaling van Rubi's productiesysteem naar een industriële demonstratie, de versnelling van de commercialisering van aanvullende producten en de verdere ontwikkeling van de speciaal ontworpen enzymen voor betere prestaties en kostenreductie.

Rubi, opgericht door de tweelingzussen Neeka en Leila Mashouf, maakt gebruik van biochemische processen aangedreven door enzymen om koolstofemissies te ‘consumeren’ en zo koolstofnegatief, bronneutraal textiel te produceren. Dit zou een fundamentele verschuiving in de productiewijze van essentiële grondstoffen kunnen bewerkstelligen.

Rubi-vezel Credits: Rubi

De financiering volgt op een jaar van commerciële validatie voor Rubi in 2025. In dat jaar tekende het technologiebedrijf afnameovereenkomsten met toonaangevende modemerken en fabrikanten. Ook verdubbelde het aantal commerciële partnerschappen van 7, waaronder Walmart en Reformation, naar 15. Daarnaast voltooide het bedrijf succesvolle tests van de vezelprestaties met meerdere partners en startte het nieuwe pilots met grote partners in de CPG- en lucht- en ruimtevaartindustrie, waarmee de impact verder reikt dan textiel.

Neeka Mashouf, medeoprichtster en directeur van Rubi, zegt in een verklaring: “We zijn Rubi gestart met de visie dat celvrije, multi-enzymatische processen een efficiënte, schaalbare en hoogwaardige productie van essentiële materialen uit CO2 mogelijk zouden maken. We hebben nu aangetoond dat deze technologie effectief schaalbaar is en voldoet aan of de productnormen van klanten overtreft, wat een keerpunt in de commercialisering betekent. De nieuwe financiering zal onze schaalvergroting en groei versnellen om te voldoen aan de sterke wereldwijde vraag naar modulaire en betaalbare productie van essentiële materialen uit afvalkoolstof in de textiel-, CPG-, lucht- en ruimtevaart- en chemische industrie.”

Kevin Eggers, partner bij AP Ventures, voegt toe: “Rubi heeft een belangrijk overgangspunt bereikt. De technologie is nu op pilotschaal gedemonstreerd en er is een duidelijke vraag vanuit meerdere eindmarkten. Het team heeft grote vooruitgang geboekt met de vertaling van een onderscheidend wetenschappelijk platform naar vroege commerciële tractie. We zijn verheugd Rubi te ondersteunen bij de overgang naar industriële demonstratie en de volgende fase van opschaling.”