Ruim 81.000 aanvragen voor NOW 3.0

Het UWV heeft ruim 81.000 aanvragen voor de NOW-regeling in de derde periode binnen gekregen. Dit laat het UWV weten in een persbericht. Ruim een kwart daarvan kwam binnen sinds de lockdown die vanaf 15 december geldt. De aanvraagperiode is sinds middernacht gesloten.

Het aantal aanvragen voor de NOW is daarmee in de derde periode hoger dan in de tweede periode. Toen kwamen er maar 65.000 aanvragen binnen. De eerste periode was goed voor 149.000 aanvragen. In eerste instantie zou de aanvraagperiode voor NOW 3.0 maar tot 13 december lopen, maar na de aankondiging van de lockdown is het loket op 15 december weer heropend.

Op het moment zijn er al 62.000 aanvragen toegekend.