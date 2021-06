Ruime verdubbeling waardering Goat Group naar 3,7 miljard dollar

Goat Group, het moederbedrijf van de Amerikaanse sneaker- en kledingmarktplaats Goat, zag de bedrijfswaardering meer dan verdubbelen na de afronding van een nieuwe financieringsronde ter waarde van 195 miljoen dollar (163,4 miljoen euro).

De Series F financieringsronde leidde tot een waardetoename van 1,8 miljard dollar na de vorige financieringsronde in september van vorig jaar, naar 3,7 miljard dollar.

Goat werd in 2015 in Los Angeles opgericht als platform uitsluitend voor sneakers. Sindsdien heeft het platform zijn assortiment uitgebreid met andere categorieën zoals kleding en accessoires en telt inmiddels 30 miljoen leden en 600.000 verkopers.

In de afgelopen 12 maanden heeft het bedrijf een GMV (totaalwaarde van verhandelde goederen) van 2 miljard dollar gerealiseerd, met een groei van 100 procent voor sneakers, en een stijging van 500 procent voor kleding.

Goat op ‘kruispunt van primaire en tweedehandsmarkten’

Volgens Goat wordt deze laatste financiering, die geleid werd door Park West Asset Management, gebruikt om te investeren in de groei van de sneakeractiviteiten en de kleding- en accessoirecategorieën.

Het geld wordt ook gebruikt om de mondiale activiteiten uit te breiden met 13 faciliteiten, waaronder nieuwe faciliteiten in Chicago, China, Japan en Singapore.

Als een marktplaats die zowel tweedehandsartikelen als nieuwe producten direct van merken verkoop, verkeert het bedrijf in een “unieke positie op het kruispunt tussen de primaire en tweedehandsmarkten,” waardoor het ideaal gepositioneerd is voor blijvende groei, zei mede-oprichter en CEO Eddy Lu.

“De groei van Goat versnelt op alle fronten dankzij het sterke mondiale technologieplatform dat we ontwikkeld hebben en de hoogwaardige klantbeleving die we leveren, die goed aanslaat bij jonge klanten van over de hele wereld, aldus Lu in een persbericht.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Wendela van den Broek