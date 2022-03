Russische winkelcentra vervangen westerse merken mogelijk door Turkse en Chinese

Russische winkelcentra zijn bereid Amerikaanse en Europese merken te vervangen door Turkse en Chinese merken. De voorzitter van de Unie van Winkelcentra, Bulat Shakirov, deelde deze informatie met de Russische krant "Izvestia". Een vertegenwoordiger van de Unie van Winkelcentra is reeds naar Turkije vertrokken voor onderhandelingen met het oog op het aantrekken van meer dan 200 opkomende handelsmerken. In de tussentijd zullen de specialisten van de Unie van Winkelcentra misschien ook naar China gaan.

Na de Russische oorlog in Oekraïne zullen winkelcentra in het ergste geval te maken hebben met een leegstandspercentage van 30-40 procent. Dit betekent dat veel winkelruimte moet worden opgevuld. Hoe het vervangingsproces precies zal verlopen, is nog onduidelijk.

H&M, Mango, IKEA en andere bedrijven hebben al aangekondigd dat zij hun activiteiten in het land zullen stopzetten. Deze bedrijven hebben de afzonderlijke winkelcentra echter niet meegedeeld dat zij de gehuurde panden zullen verlaten. Binnenlandse modebedrijven herzien ook hun eigen plannen en onderzoeken of ze nieuwe locaties kunnen openen, waaronder Detsky Mir, Sportmaster en Gloria Jeans.

Anton Belykh, CEO van DNA Realty, is ervan overtuigd dat buitenlandse merken niet van plan zijn Rusland volledig te verlaten. Naar zijn mening gaat het hier slechts om een opschorting van hun activiteiten. Merken evalueren in hoeverre het mogelijk zal zijn om de toeleveringsketens en de ononderbroken levering van goederen in stand te houden, en hoe de prijzen en de koopkracht zullen veranderen.

Als buitenlandse detailhandelaren de Russische markt verlaten, verliezen ze veel. Volgens Forbes is de omzet van de Russische modemarkt in 2021 gegroeid tot 2,69 biljoen roebel (17,9 miljard euro). En 67 procent van deze omzet is te danken aan de verkoop van kleding. Het exacte aantal internationale merken in Rusland konden de deskundigen niet eens tellen. Een andere factor waarmee rekening moet worden gehouden, is dat veel bedrijven in Rusland actief zijn op franchisebasis, sommige bedrijven opereren als joint ventures ondernemingen met Russisch kapitaal.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.