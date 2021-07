Rutte: ‘Thuiswerken weer de norm, alle binnenruimtes goed ventileren’

Thuiswerken is vanaf vandaag wederom de norm in Nederland. Tijdens een korte persconferentie vanmiddag drukte demissionair premier Rutte alle Nederlanders op het hart om weer thuis te gaan werken, tenzij het echt niet anders kan. Daarnaast wordt ventilatie in binnenruimtes toegevoegd aan de basismaatregelen tegen corona, aldus de premier.

Rutte stond de media te woord na afloop van een overleg met ministers over de coronamaatregelen. Vorige week werd tijdens een coronadebat al aangekondigd dat thuiswerken weer de norm zou gaan worden, met het oog op de oplopende besmettingscijfers.

Nu komt daar ook het advies tot ventileren bij. “Zorg voor voldoende frisse lucht”, aldus de premier. “Dat geldt dus voor thuis, school, winkels en horeca.” Voor huizen betekent dat ten minste vijftien minuten frisse lucht door het huis laten stromen. Ventilatie wordt onderdeel van de basismaatregelen tegen corona. Het is nummer vier naast handen wassen, anderhalve meter afstand houden en testen bij klachten.