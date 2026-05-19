S.Oliver Group neemt Baldessarini over

De S.Oliver Group voegt met Baldessarini een nieuw merk toe aan haar ‘House of Brands’. Het Duitse kledingconcern neemt de merkrechten over van New Baldessarini GmbH, een dochteronderneming van de R. Brand Group uit Herford. Dit nieuws maakt de S.Oliver Group dinsdag bekend. Met de integratie van het herenmodemerk verstevigt het merkenportfolio zijn positie in het contemporary tailoring-segment.

“Baldessarini is een sterk merk met veel potentieel”, zegt Johannes Rellecke, co-CEO van de S.Oliver Group. “Met Baldessarini overbruggen we de kloof tussen klassieke zakelijke kleding en moderne casual herenmode.”

Baldessarini vervangt Black Label Men

Baldessarini wordt, net als het damesmodelabel Lala Berlin dat eind 2023 werd overgenomen, als zelfstandig merk binnen het ‘House of Brands’ opgebouwd. Het gevolg is dat Baldessarini in de toekomst het assortiment van de chiquere herenlijn S.Oliver Black Label Men zal vormen. De herlancering van Baldessarini staat gepland voor begin 2027.

Onder leiding van de nieuwe co-directeuren Julian en Johannes Rellecke werkt de S.Oliver Group sinds september aan haar herpositionering naar een ‘House of Brands’. Tot dit portfolio behoren naast Baldessarini ook de merken S.Oliver, Comma, QS, Lala Berlin, Liebeskind Berlin en Copenhagen Studios.

Hierbij worden de merken zelfstandig gepositioneerd. De focus ligt op het aanscherpen van het merkprofiel en de productkwaliteit. Hiervoor is in februari op het hoofdkantoor in Rottendorf een nieuwe campus met showrooms en adviesruimtes geopend. Het doel is de samenwerking met retailpartners te intensiveren en de merkpresentatie te versterken.

S.Oliver neemt Baldessarini over van Röther

De Röther Groep nam medio 2023, na het faillissement van het kledingconcern Ahlers AG uit Herford, de merken Baldessarini, Otto Kern, Pierre Cardin, Pioneer Jeans en Pionier Workwear over. Deze werden vervolgens als afzonderlijke GmbH's voortgezet onder de paraplu van de nieuw opgerichte R. Brand Group.

Baldessarini leek nooit echt in het portfolio van de groep te passen. Raphael Heinold, CEO van de R. Brand Group, omschreef het merk in een interview ooit als de ‘modetop’, die wat stijlvoller moest zijn dan andere merken in het segment, maar toch commercieel.

Daarvoor lijkt nu geen plaats meer te zijn binnen de groep: “Als we ons merkenportfolio strategisch bekijken, concluderen we dat Baldessarini een geweldig merk is, maar het speelt geen beslissende rol in onze toekomstige strategische richting”, aldus Raphael Heinold, CEO van de R. Brand Group, in het persbericht. “Daarom zijn we des te blijer dat we het merk kunnen onderbrengen bij een sterke bedrijfsgroep, waar Baldessarini een belangrijke bijdrage kan leveren en doelgericht verder kan worden ontwikkeld.”