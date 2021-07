De Duitse modegroep S.Oliver Group neemt Copenhagen Studios over. Het schoenen- en accessoiresmerk zal al in juli deel gaan uitmaken van de groep, zo heeft S.Oliver donderdag bekendgemaakt. Het merk, gevestigd in Münster, werd in 2017 gelanceerd door Liebeskind-oprichters Julian en Johannes Rellecke.

Dit is de tweede keer dat de gebroeders Rellecke een samenwerking aangaan met S.Oliver. Sinds 2011 is Liebeskind een dochtermerk van s.Oliver Group. Nu heeft de groep Copenhagen Studios overgenomen.

Julian en Johannes Rellecke zullen bij het bedrijf blijven als leden van het managementteam. Zij zullen aan het hoofd van het bedrijf blijven staan en zich voornamelijk richten op collectieontwikkeling en merkcommunicatie, vertelde een woordvoerster aan FashionUnited.

“Met Copenhagen Studios en de twee oprichters Julian en Johannes Rellecke verwelkomen wij een merk in onze portefeuille dat niet alleen in Duitsland, maar ook internationaal op een veelbelovende weg is”, aldus Claus-Dietrich Lahrs, CEO van de S.Oliver Group. “De twee oprichters Julian en Johannes Rellecke hebben met Liebeskind Berlin al bewezen dat ze nieuwe merken succesvol kunnen maken.”

Copenhagen Studios is een schoenen- en accessoiresmerk dat staat voor innovatief vakmanschap in Deense stijl. Het merk heeft drie winkels in Noordrijn-Westfalen, onder meer in Keulen, Münster en Bochum, en een vestiging in Ochtrup. Er is ook een gezamenlijke winkel met brillenfabrikant Viu Eyewear in Düsseldorf. Copenhagen Studios wordt in Nederland en België onder andere verkocht bij Omoda, van den Assem en Zalando.

“Mijn broer Julian en ik zijn erg blij om weer deel uit te maken van de S.Oliver Groep. Samen zullen we verder bouwen aan het succesverhaal van Copenhagen Studios”, aldus Johannes Rellecke.

S.Oliver wil geen verdere details, zoals de overnameprijs, bekendmaken.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.