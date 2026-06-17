S&P en Fitch verhogen rating El Corte Inglés met stabiel vooruitzicht

Madrid – Kredietbeoordelaars Fitch en Standard & Poor’s hebben besloten de rating van de Spaanse warenhuisgroep El Corte Inglés te verhogen. Dit volgt op de presentatie van de resultaten over 2025 begin deze week. De twee Amerikaanse ratingbureaus ondersteunen hiermee de jaarrekening en benadrukken zowel het goede financiële beheer van het bedrijf als het vermogen om de schuld verder te verlagen.

Volgens de directie van de Spaanse warenhuisgroep hebben Fitch en Standard & Poor’s besloten de kredietwaardigheid van El Corte Inglés te verhogen van 'BBB-' naar 'BBB' met een stabiel vooruitzicht. De Spaanse onderneming meldt dat beide ratingbureaus het goede management, de operationele prestaties en de aanhoudende verlaging van de financiële hefboom van de groep positief waarderen. Deze aspecten kwamen naar voren uit de jaarresultaten van 2025.

Het bedrijf, onder leiding van voorzitster Cristina Álvarez, voegt toe dat Fitch de concurrentiepositie, het voorzichtige financiële beheer en het vermogen van El Corte Inglés om liquiditeit te genereren heeft benadrukt. Fitch waardeert ook de solide operationele prestaties van het bedrijf tijdens het laatste boekjaar 2025/2026. De groep sloot dit af met een ebitda van 1.266 miljoen euro (plus 4,7 procent). Volgens het Spaanse bedrijf overtrof dit de verwachtingen van analisten dankzij betere marges in de retail- en reissector. Dit alles is te danken aan een grondige controle van de operationele kosten. Tegelijkertijd werden investeringen van 567 miljoen euro gedaan, waardoor de waarde van de activa van de groep met 311 miljoen euro is gestegen. Hierdoor kon El Corte Inglés zowel de fysieke als de online kanalen versterken. De aanzienlijke financiële flexibiliteit die het vastgoed van het bedrijf biedt, speelde ook een rol in de beslissing van het Amerikaanse bureau.

Van de kant van Standard & Poor’s benadrukt El Corte Inglés dat het bureau bij de verhoging van de kredietwaardigheid vooral rekening heeft gehouden met de groei van de ebitda. Ook de verbeterde kasstroom, die de groep in staat stelde de hefboomwerking verder te verlagen en de financiële flexibiliteit te versterken, was van belang. Daarnaast worden de investeringen van de afgelopen jaren in de vernieuwing van winkels en de stimulering van online verkoopkanalen onderstreept. De toegezegde investeringen van 650 miljoen euro voor het lopende boekjaar 2026 zullen naar verwachting opnieuw primair op deze doelen gericht zijn.

“El Corte Inglés heeft zijn kredietwaardigheid bij de ratingbureaus Fitch en Standard & Poor’s verbeterd, die deze hebben verhoogd naar ‘BBB’ met een stabiel vooruitzicht, van het vorige niveau ‘BBB-’”, aldus de directie van El Corte Inglés. Deze verbetering ‘consolideert het proces van duurzame transformatie van het financiële en operationele profiel van de groep in de afgelopen vier jaar’. Dit proces ‘heeft het bedrijf in staat gesteld te evolueren van een ratingprofiel van ‘BB+’ naar het huidige ‘BBB’’. De groep benadrukt hoe het bedrijf met deze laatste verhoging van de kredietwaardigheid toetreedt tot de ‘selecte groep van internationale retailbedrijven die over deze kredietwaardigheid beschikken’.

Aandeelhoudersvergadering op 24 juli

De verhoging van de kredietwaardigheid is de kroon op de jaarrekening van het boekjaar 2025 van El Corte Inglés, die begin deze week door de directie van de Spaanse warenhuisgroep werd gepresenteerd. Het boekjaar, dat op 28 februari eindigde, viel vrijwel volledig onder het voorzitterschap en de leiding van Marta Álvarez. Zij legde haar functie als voorzitster van de raad van bestuur op 15 januari neer, maar niet al haar verantwoordelijkheden binnen het bedrijf. Haar zus, Cristina Álvarez, trad toen aan als nieuwe voorzitster van El Corte Inglés.

De volgende belangrijke gebeurtenis is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 24 juli. Verwacht wordt dat het bedrijf dan meer details zal geven over de uitvoering van het nieuwe Strategische Plan voor 2025 tot 2030, of over de vooruitzichten voor 2026. De raad van bestuur heeft een agenda met elf te behandelen punten voorgesteld. Het eerste punt is de controle en goedkeuring van de jaarrekening van El Corte Inglés voor 2025. Samenvattend sloot de warenhuisgroep dit boekjaar af met een omzet van 17.247 miljoen euro (plus 3,43 procent) en een nettowinst van 628 miljoen euro (plus 22,65 procent).

Samenvatting Kredietbeoordelaars Fitch en Standard & Poor's hebben de rating van El Corte Inglés verhoogd naar 'BBB' met een stabiel vooruitzicht, waarbij ze het goede financiële beheer en de schuldvermindering benadrukken.

Fitch waardeerde de concurrentiepositie, het voorzichtige beheer en het vermogen van El Corte Inglés om liquiditeit te genereren, terwijl Standard & Poor's de groei van de EBITDA en de verbeterde kasstroom benadrukte.

Deze kredietverbetering consolideert de financiële en operationele transformatie van de groep in de afgelopen vier jaar en positioneert het bedrijf in een selecte groep van internationale retailers met deze rating.