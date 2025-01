Safilo en Under Armour verlengen licentieovereenkomst voor brillen

Safilo Group en Under Armour hebben hun wereldwijde licentieovereenkomst voor brillen van het merk Under Armour verlengd tot 2031.

"We zijn enthousiast over de verlenging van onze succesvolle samenwerking met Under Armour, die in 2020 van start ging. We kijken ernaar uit om deze reis voort te zetten en de groeiende klantenkring van Under Armour in Noord-Amerika en de rest van de wereld te benutten", aldus Vladimiro Baldin, Chief Licensed Brand & Global Product Officer van Safilo Group in het persbericht.

Dankzij de vernieuwde overeenkomst zullen de bedrijven lichtgewicht, veelzijdige 'brillen oplossingen' – zowel zonnebrillen als brillen op sterkte – aanbieden 'die atleten op en naast het veld ondersteunen met stijlvolle designs die comfort en pasvorm maximaliseren, afleiding elimineren en het zicht verbeteren'.

"Terwijl Under Armour ernaar streeft het beste van design en innovatie in al onze productcategorieën te integreren, kijken we ernaar uit om te blijven samenwerken met Safilo aan hoogwaardige brillen voor atleten en consumenten over de hele wereld", voegde Yassine Saidi, Chief Product Officer van Under Armour, eraan toe.