Safilo Group spa: omzetgroei van 1,8 procent bij constante wisselkoersen in boekjaar 2025

De voorlopige omzet van brillenbedrijf Safilo Group spa voor 2025 bedraagt 983,4 miljoen euro. Dit is een groei van 1,8 procent bij constante wisselkoersen, na een vierde kwartaal met een stijging van 0,4 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2024. Bij actuele wisselkoersen daalde de omzet met één procent op jaarbasis en 4,6 procent in het kwartaal. Dit is het gevolg van de geleidelijke verzwakking van de dollar ten opzichte van de euro gedurende het jaar.

Gisteren, donderdag 29 januari, heeft de raad van bestuur van het brillenbedrijf uit Padua de belangrijkste voorlopige cijfers van het boekjaar, afgesloten op 31 december 2025, beoordeeld. De volledige financieel-economische resultaten van het boekjaar worden op 12 maart goedgekeurd door de raad van bestuur.

Omzet vierde kwartaal bedraagt 225 miljoen

De voorlopige omzet in het vierde kwartaal van 225 miljoen euro toont de volgende prestaties per geografisch gebied: in Noord-Amerika steeg de omzet met 1,5 procent bij constante wisselkoersen (min 7 procent bij actuele wisselkoersen), ondersteund door goede prestaties in de groothandel. In het laatste kwartaal was er ook weer groei in de verkoop van Smith-sportproducten in fysieke winkels. De negatieve trend van Blenders in het direct-to-consumer-kanaal hield echter aan.

In Europa steeg de omzet met 0,7 procent bij constante wisselkoersen (min 0,1 procent bij actuele wisselkoersen). “Een positieve prestatie die echter werd beïnvloed door de volumedaling door het productie-leveringscontract, de deconsolidatie van de Lenti srl-activiteiten, verkocht in juni 2025, en de vervroeging van leveringen aan sommige klanten naar het derde kwartaal”, aldus een verklaring.

Europa toonde een solide organische trend, met een groei van een gemiddeld eencijferig percentage. Dit is te danken aan de voortdurende vooruitgang van de verkoop van brilmonturen in alle belangrijke markten.

De regio Azië-Pacific vertraagde (min 11,5 procent bij constante wisselkoersen, min 17,4 procent bij actuele wisselkoersen). Enkele landen in de rest van de wereld lieten in het kwartaal een herstel zien (plus 3,9 procent bij constante wisselkoersen, plus 0,1 procent bij actuele wisselkoersen).

2025 ook positief voor regio Azië-Pacific, met een groei van 4,8 procent

In totaal groeide de omzet in 2025 bij constante wisselkoersen in zowel Noord-Amerika als Europa met respectievelijk 1,8 procent (min 2,6 procent bij actuele wisselkoersen) en 2,7 procent (plus 2,3 procent bij actuele wisselkoersen). Het jaar was ook positief voor de regio Azië-Pacific, met een groei van 4,8 procent (plus 1,3 procent bij actuele wisselkoersen). De omzet in de rest van de wereld sloot het jaar af met een krimp van 4,5 procent (min tien procent bij actuele wisselkoersen).

“Het leiderschap van Smith-sportproducten in de Verenigde Staten en de continue versterking van het contemporary- en lifestyleportfolio waren de belangrijkste groeifactoren van het jaar. De merken Carrera, David Beckham, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, Boss, Kate Spade en Carolina Herrera droegen allemaal significant bij aan de groei van de groep in de belangrijkste strategische markten en distributiekanalen. De marges verbeterden continu en er was een sterke kasstroomgeneratie”, voegde het management toe in het persbericht.

In 2025 heeft Safilo maatregelen genomen om de sterke tariefdruk tegen te gaan. Dit omvatte prijsaanpassingen op de Noord-Amerikaanse markt en een geleidelijke verschuiving van de inkoop buiten China. In combinatie met een gunstige prijs/mix-dynamiek, zorgde dit voor een continue margeverbetering en een sterke kasstroomgeneratie voor Safilo.