Saint Basics B.V. is failliet

Het bedrijf Saint Basics B.V. is door de rechtbank van Den Haag failliet verklaard. Het lijkt te gaan om het ondergoedmerk met dezelfde naam, maar dit is nog niet bevestigd. Curator in de zaak is de heer Brunninkhuis.

De website van Saint Basics is op het moment van schrijven offline. De social media-kanalen van het merk zijn nog wel online. Op Instagram meldt Saint Basics dat het na tien jaar de handdoek in de ring gooit. “ Na tien jaar vechten voor schonere processen en betere arbeidsomstandigheden in de mode-industrie zijn onze wapens bot, onze strijders zijn moe en onze schatkist is leeg.”

Het merk wordt omschreven als een duurzaam ondergoed en basics merk. De kleding wordt geproduceerd in Portugal en is GOTS- en Oekotex 100-gecertificeerd.

Dit artikel wordt mogelijk op een later moment aangevuld met extra informatie.