Saks Global gaat verder als Exemplar Luxury Group onder nieuwe eigenaar

Saks Global kondigt de succesvolle afronding van zijn herstructurering aan. Het bedrijf komt uit Chapter 11 - een Amerikaanse faillissementsprocedure - met een nieuwe eigenaar en een nieuwe naam: Exemplar Luxury Group (ELG). De warenhuisgroep meldt een schuldvermindering van vijfenzeventig procent, voldoende liquiditeit en de volledige steun van zijn kapitaalpartners en andere belanghebbenden.

De nieuwe groep richt zich op langetermijngroei en heeft nu een “solide financiële basis met een passende kapitaalstructuur en de benodigde liquiditeit” voor winstgevendheid, aldus ELG in een persbericht op 26 juni.

De aankondiging volgt enkele weken na de goedkeuring van het reorganisatieplan door de Amerikaanse faillissementsrechtbank voor het Southern District of Texas. De warenhuisgroep omvat de luxe multibrand-retailers Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue en Bergdorf Goodman.

“Dit cruciale moment bevestigt de blijvende kracht van ons bedrijf, onze luxe merken en ons team. We kijken uit naar een mooie toekomst, geleid door onze onophoudelijke toewijding aan onze klanten,” aldus Geoffroy van Raemdonck, CEO van Exemplar Luxury Group, in een verklaring.

“De stap naar Exemplar Luxury Group weerspiegelt de gedeelde idealen die onze merken verbinden en onze ambitie om de standaard te zetten voor luxe retail. Als dé toegangspoort tot de Amerikaanse luxeklant, brengen we gewilde merken samen met ongeëvenaarde klantervaringen. Dit stimuleert de groei voor Exemplar Luxury Group en het bredere luxe-ecosysteem. We zijn onze klanten, merkpartners, kapitaalpartners en collega's zeer dankbaar voor hun loyaliteit en steun die dit mogelijk hebben gemaakt.”

Met de nieuwe herstructurering bouwt ELG verder aan zijn geïntegreerde retailmodel. Dit model combineert een geoptimaliseerd winkelnetwerk met e-commerceplatforms en verkoopdiensten op afstand.

Nieuwe raad van bestuur benoemd voor Exemplar Luxury Group

Als onderdeel van de rebranding is ook de raad van bestuur van de nieuwe groep herschikt.

Pentwater Capital Management en Bracebridge Capital, de investeringsmaatschappijen die de warenhuisgroep tijdens de herstructurering hebben bijgestaan, krijgen elk twee vertegenwoordigers in de zevenkoppige raad.

Daarnaast zijn Dave Kimbell, voormalig CEO van Ulta Beauty, de grootste Amerikaanse beautyretailer, en Philippe Schaus, voormalig president en wereldwijd CEO van Moët Hennessy, benoemd tot onafhankelijke bestuurders.

“We waarderen de toewijding van onze nieuwe eigenaren, die de waarde van onze merken en de groeikansen voor Exemplar Luxury Group begrijpen,” voegt Van Raemdonck toe. “Het is een nieuw begin voor ELG. We richten ons op de gedisciplineerde uitvoering van ons businessplan en investeren in de klantervaringen die het belangrijkst zijn. Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue en Bergdorf Goodman zetten al lang de standaard voor luxe retail in de Verenigde Staten, en we zijn vastbesloten om op die erfenis voort te bouwen.”

Het herstructureringsplan omvatte een grote reorganisatie van het ELG-winkelnetwerk, dat vóór de faillissementsprocedure 33 Saks Fifth Avenue-winkels omvatte. Het bedrijf exploiteert nu 49 warenhuizen, waaronder 33 Neiman Marcus-winkels, vijftien Saks Fifth Avenue-winkels en één Bergdorf Goodman-winkel. Volgens het plan streeft ELG naar een totale bruto handelswaarde (GMV) van negen miljard Amerikaanse dollar en een dubbelcijferige aangepaste EBITDA tegen het boekjaar 2029/30.

De afgelopen vijf maanden heeft de groep haar financiële positie versterkt en haar winkel- en toeleveringsnetwerken geoptimaliseerd. Daarnaast is een groot deel van de off-price activiteiten afgebouwd. De focus ligt nu op luxe en full-price retail.