Saks vraagt uitstel van betaling aan, Geoffroy van Raemdonck benoemd tot CEO

Saks Global heeft officieel uitstel van betaling aangevraagd. De Amerikaanse luxeretailgroep heeft een vrijwillige Chapter 11-procedure gestart bij de faillissementsrechtbank voor het zuidelijke district van Texas. Een Chapter 11-procedure is gelijk aan het Nederlandse uitstel van betaling, maar in tegenstelling tot in Nederland leidt het vaak tot een succesvolle herstructurering.

Het bedrijf, eigenaar van Saks Fifth Avenue, Saks Off 5th, Bergdorf Goodman en Neiman Marcus, laat weten dat de winkels voorlopig open blijven. De aanvraag is bedoeld om een lopend transformatieprogramma te faciliteren, waarmee Saks Global zijn operationele voetafdruk zal evalueren.

Er is ook een financieringspakket van 1,75 miljard dollar (1,5 miljard euro) afgerond, inclusief 1,5 miljard dollar aan 'debtor-in-possession'-financiering om de groepsactiviteiten en herstructureringsinitiatieven te ondersteunen. Een deel hiervan komt beschikbaar zodra het bedrijf de procedure voor uitstel van betaling verlaat, wat naar verwachting later dit jaar zal zijn.

Volgens rechtbankdocumenten heeft de retaildochteronderneming van de groep, Saks Fifth Avenue, activa en passiva ter waarde van een miljard tot 10 miljard dollar opgegeven. De aanvraag geeft de luxeretailer de tijd om een schuldsaneringsplan met crediteuren op te stellen of een nieuwe eigenaar te zoeken om liquidatie te voorkomen.

Voormalige CEO van Neiman Marcus Group neemt het roer over

Om het proces te overzien, heeft Saks Global zijn managementteam ingrijpend herzien. Voormalig hoofd van Neiman Marcus Group, Geoffroy van Raemdonck, neemt de functie van chief executive officer over van Richard Baker, slechts enkele dagen na de benoeming van Baker. Baker is vervolgens ook afgetreden als uitvoerend voorzitter.

Bij zijn aanstelling benoemde van Raemdonck Darcy Penick tot president en commercieel directeur, en Lana Todorovich tot directeur wereldwijde merkpartnerschappen.

In een verklaring zei van Raemdonck dat hij ‘betekenisvolle kansen’ ziet voor de toekomst. Hij voegde daaraan toe: “In nauwe samenwerking met deze nieuw benoemde leiders en onze collega's in de hele organisatie zullen we dit proces samen doorlopen met een continue focus op het bedienen van onze klanten en luxemerken. Ik kijk ernaar uit om als CEO te fungeren en het bedrijf verder te transformeren, zodat Saks Global een centrale rol blijft spelen in het vormgeven van de toekomst van luxeretail.”

Het uitstel van betaling komt slechts een jaar na de overname van Neiman Marcus Group door Saks. Hiermee werd een groot retailconglomeraat gevormd dat oorspronkelijk was ontworpen om “een ongeëvenaard multi-brand luxeportfolio met een enorm groeipotentieel” te creëren, aldus Baker destijds.

Het daaropvolgende jaar bleek echter lastig. Saks kampte met hoge schulden en lager dan verwachte verkopen. Dit kwam door een zakelijk klimaat dat werd getemperd door voorzichtige consumentenuitgaven aan niet-essentiële goederen. Een Chapter 11-aanvraag werd aanvankelijk gezien als een ‘laatste redmiddel’ voor de retailgroep. Deze probeerde het bedrijf te redden door middel van grootschalige winkelsluitingen, massaontslagen en financieringstoezeggingen.