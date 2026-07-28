Salesforce investeert in Callimacus, het AI-platform van de holding van Brunello Cucinelli

Solomei Ai, het bedrijf achter het Callimacus-platform, kondigt een investeringsovereenkomst met Salesforce aan. De investering ondersteunt de uitbreiding van de engineering- en AI-onderzoekscapaciteiten van Callimacus. Dit versnelt de productontwikkeling en de commerciële groei in Europa en Noord-Amerika.

Callimacus is in drie jaar ontwikkeld met steun van de holding van Brunello Cucinelli. Het is een AI-platform voor een nieuwe generatie websites en applicaties zonder vaste pagina's. Via een samenspel van AI-agenten interpreteert het systeem de intentie van elke bezoeker. Het creëert een gepersonaliseerde ervaring in real-time en integreert met traditionele digitale en e-commercesystemen als een headless presentatielaag.

De eerste validatie van de platformcapaciteiten was in januari 2026, met de lancering van een nieuwe e-commerce-ervaring voor het luxemerk Brunello Cucinelli. Dit debuut leidde tot aanzienlijke spontane interesse van bedrijven uit diverse sectoren. Dit bevestigt de noodzaak voor traditionele statische websites om te evolueren en te voldoen aan de eisen van het opkomende 'agentic' tijdperk.

Salesforce voegt zich bij de oprichters en seed-investeerders, waaronder Foro delle arti, de holding van de familie Cucinelli.

Brunello Cucinelli Credits: Brunello Cucinelli

“Met enige trots en oprechte voldoening presenteer ik een project dat de komende jaren buitengewone mogelijkheden voor technologie opent”, aldus Brunello Cucinelli, voorzitter van Solomei Ai, in een verklaring.

“Drie jaar geleden zijn Marc Benioff (voorzitter en CEO van Salesforce, red.) en ik een traject gestart met wiskundigen, filosofen, humanisten en technologen, waaruit Callimacus is ontstaan. Ons idee was een eenvoudig en intuïtief product dat de taal van mensen spreekt; een soort nieuw web, zonder pagina's, categorieën of vooraf bepaalde paden, dat de intentie van elke individuele bezoeker kan begeleiden.”

De transactie valt onder de Italiaanse 'golden power'-wetgeving. Deze is van toepassing op technologische activa die als van nationaal strategisch belang worden beschouwd. De afronding van de transactie is afhankelijk van de goedkeuring van het voorzitterschap van de Raad van Ministers (Departement voor Administratieve Coördinatie) en van de vervulling van de overige voorwaarden voor voltooiing.