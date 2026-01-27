Salvatore Ferragamo: daling van omzet in boekjaar 2025

Salvatore Ferragamo spa maakt de voorlopige geconsolideerde omzetcijfers van de groep voor het boekjaar 2025 en het vierde kwartaal van 2025 bekend. In het vierde kwartaal van 2025 bedraagt de voorlopige geconsolideerde omzet 282 miljoen euro, een min van 3,2 procent bij actuele wisselkoersen vergeleken met het vierde kwartaal van 2024. In het gehele boekjaar 2025 bedraagt de voorlopige omzet 977 miljoen euro, een min van 5,7 procent bij actuele wisselkoersen vergeleken met een financieel jaar eerder.

In het boekjaar 2025 is het direct-to-consumer distributiekanaal met 0,4 procent gegroeid bij constante wisselkoersen (een min van 3,1 procent bij actuele wisselkoersen) ten opzichte van boekjaar 2024. De positieve resultaten bij constante wisselkoersen in de Verenigde Staten, Europa en Latijns-Amerika compenseren de negatieve trend in de Aziatische regio.

Het wholesale-kanaal rapporteert in het vierde kwartaal van 2025 een daling van de netto-omzet van 30,6 procent bij constante wisselkoersen en een min van 23,5 procent bij actuele wisselkoersen, vergeleken met dezelfde periode in 2024. Dit weerspiegelt de hernieuwde focus op gecontroleerde distributie en belangrijke klanten, in lijn met ons merkimago.

In het boekjaar 2025 noteert het wholesale-kanaal een daling van de netto-omzet van 17,1 procent bij constante wisselkoersen en 17,5 procent bij actuele wisselkoersen, vergeleken met het boekjaar 2024.