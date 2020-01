Salvatore Ferragamo noteert omzetgroei van 2,3 procent in FY2019

De Italiaanse luxegroep Salvatore Ferragamo S.p.A. realiseerde in fiscaal 2019 een omzet van 1,38 miljard euro, wat neerkomt op een groei van 2,3 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers die het bedrijf recentelijk publiceerde.

De omzet uit retailactiviteiten groeide met 2,4 procent, terwijl de groothandelsomzet toenam met 3,1 procent. Salvatore Ferragamo beschikte in fiscaal 2019 over 654 verkooppunten, waarvan 393 directly operated stores.

Wat betreft regio, is de Asia Pacific-regio de “topmarkt”, zo stelt het bedrijf. De omzet in deze regio groeide met 1,1 procent, te danken aan een groei van 13,8 procent in China. De omzet vanuit de EMEA-regio steeg met 5,3 procent, die vanuit de regio Noord-Amerika met 0,7 procent en die vanuit de regio Zuid- en Midden-Amerika met 7,1 procent. In de regio Japan noteerde Salvatore Ferragamo een lichte omzetdaling van 0,5 procent.

Het is voor het eerst in vier jaar tijd dat Salvatore Ferragamo zijn jaaromzet ziet stijgen. De in Florence gevestigde onderneming stelde anderhalf jaar geleden de nieuwe CEO Micaela Le Divelec aan, in de hoop om weer richting groei te gaan.

Beeld: Salvatore Ferragamo