Salvatore Ferragamo rapporteert dalende omzet in eerste helft 2025

De totale omzet van 474 miljoen euro is 9,4 procent lager dan de 523 miljoen euro in de eerste helft van 2024. Bij gelijkblijvende wisselkoersen is de daling 7,1 procent. De groothandel had een omzet van 105 miljoen euro, een daling van 17,9 procent ten opzichte van 128 miljoen euro in de eerste helft van 2024 (14 procent bij gelijkblijvende wisselkoersen). De directe verkoop aan consumenten bracht 357 miljoen euro op, een daling van 6,5 procent ten opzichte van 382 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar (5 procent bij gelijkblijvende wisselkoersen).

De brutomarge bedraagt 321 miljoen euro (een daling van 15 procent ten opzichte van 377 miljoen euro), wat neerkomt op 67,7 procent van de omzet (tegenover 72,1 procent vorig jaar). De EBITDA bedraagt 73 miljoen euro, een daling van 38,1 procent ten opzichte van 117 miljoen euro in de eerste helft van 2024. Het aangepaste bedrijfsresultaat (EBIT) is negatief met 3 miljoen euro (tegenover een positief resultaat van 28 miljoen euro vorig jaar). De aangepaste nettowinst is negatief met 16 miljoen euro (tegenover een positieve 6 miljoen euro vorig jaar).

"Sinds het tweede kwartaal, gekenmerkt door een uitdagende en verslechterde consumentenmarkt, met name in Azië-Pacific, en een negatieve groothandelsmarkt, zijn we een diepgaande analyse van onze merkpositionering gestart", aldus het management. "Doel is volledige samenhang tussen stijl, product, communicatie en distributiekanalen. Dit heeft geleid tot de identificatie van onze belangrijkste zakelijke prioriteiten en de ontwikkeling van een gericht actieplan."

Het bedrijf werkt aan een herkenbare esthetiek, met de nadruk op erfgoedsymbolen en -codes

"We zijn al begonnen met het implementeren van concrete veranderingen en we zijn ervan overtuigd dat deze steeds effectiever zullen blijken tegen het einde van het jaar en nog meer in 2026", voegt het management van Salvatore Ferragamo toe.

Wat het productaanbod betreft, werkt het bedrijf aan een herkenbare esthetiek, waarbij de symbolen en codes van het erfgoed worden benadrukt. De focus ligt op de kernactiviteiten schoenen en lederwaren, met een grotere aantrekkingskracht door vakmanschap en creativiteit. Het doel is een wereldwijd assortiment aan te bieden, afgestemd op de specifieke geografische kenmerken en in lijn met de verwachtingen van de klant. Dit door een efficiëntere collectiestructuur met meer diepgang, minder referenties en een optimalisatie van de prijsarchitectuur.

"Om deze doelen te bereiken, versterken we de categorie damesschoenen, tillen we onze iconische Vara-lijn naar een hoger niveau met een eigentijdse twist, en benadrukken we onze nieuwe pijler Zina", specificeert het management. "We zorgen voor een compleet aanbod, van pumps tot ballerina's en loafers."

"We maximaliseren het assortiment herenschoenen door het doorlopende aanbod uit te breiden en nieuwe seizoenscollecties te introduceren in de belangrijkste categorieën, zoals loafers, sneakers en drivers. We blijven ons kenmerkende formele segment ondersteunen, aangevoerd door de iconische Tramezza-lijn, en verkennen nieuwe groeimogelijkheden", aldus het persbericht.

Ook wordt het winkelnetwerk geoptimaliseerd, met een renovatieplan met gerichte acties tegen lage kosten en aantrekkelijke etalages.

De afzonderlijke geografische gebieden

De EMEA-regio zag in de eerste helft van 2025 een daling van de netto-omzet met 7,8 procent (8,6 procent bij constante wisselkoersen) ten opzichte van dezelfde periode in 2024. Het positieve resultaat van de directe verkoop aan consumenten werd tenietgedaan door de negatieve ontwikkeling van de groothandel.

Noord-Amerika zag in de eerste helft van 2025 een daling van de netto-omzet met 3,9 procent (1,4 procent bij constante wisselkoersen) ten opzichte van dezelfde periode in 2024. De directe verkoop aan consumenten was stabiel dankzij de positieve prestaties van het primaire kanaal. In het tweede kwartaal van 2025 werd de positieve ontwikkeling van de directe verkoop, die licht versnelde ten opzichte van het eerste kwartaal, tenietgedaan door de negatieve ontwikkeling van de groothandel. Dit leidde tot een daling van de totale netto-omzet met 3,3 procent bij constante wisselkoersen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2024.

Centraal- en Zuid-Amerika zagen in de eerste helft van 2025 een stijging van de netto-omzet met 11,6 procent bij constante wisselkoersen, maar een daling van 3,5 procent bij actuele wisselkoersen ten opzichte van dezelfde periode in 2024. De directe verkoop aan consumenten steeg met dubbele cijfers bij constante wisselkoersen, terwijl de groothandel een daling met enkele cijfers liet zien.

De regio Azië-Pacific zag in de eerste helft van 2025 een daling van de netto-omzet met 18,5 procent (16,3 procent bij constante wisselkoersen) ten opzichte van dezelfde periode in 2024, als gevolg van aanhoudend zwak consumentengedrag.

De Japanse markt liet in de eerste helft van 2025 een daling van de netto-omzet zien van 3,5 procent (4,9 procent bij constante wisselkoersen) ten opzichte van dezelfde periode in 2024. Dit komt door de verslechtering in het tweede kwartaal (12,6 procent daling bij constante wisselkoersen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2024), voornamelijk te wijten aan de moeilijkere vergelijkingsbasis en minder aankopen door Chinese toeristen.