Salvatore Ferragamo remt omzetdaling af

Het Italiaanse modeconcern Salvatore Ferragamo SpA remt in het derde kwartaal van het boekjaar 2025 zijn neerwaartse trend af. Dit blijkt uit de recente omzetcijfers die het bedrijf donderdagavond publiceerde.

In de periode van juli tot september bedraagt de groepsomzet 221 miljoen euro. Dit is onveranderd in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Na correctie voor wisselkoersveranderingen stijgen de opbrengsten met 1,7 procent, wat de marktverwachtingen overtreft.

In de eigen retail daalt de omzet met 0,7 procent naar 169 miljoen euro, maar na wisselkoerscorrectie is er een stijging van 4,4 procent. Wisselkoersgecorrigeerde groei in Europa en in Noord- en Latijns-Amerika compenseert de verliezen in Azië ruimschoots, aldus het bedrijf.

In de groothandel daalt de omzet in het derde kwartaal met acht procent naar 40 miljoen euro.

In de eerste negen maanden daalt de omzet met bijna zeven procent

In de eerste negen maanden van het lopende jaar noteert de lederwarenspecialist een totale omzet van 695 miljoen euro. Dit is een daling van 6,6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

In de eigen retail dalen de opbrengsten met 4,7 procent naar 526 miljoen euro. In de groothandel daalt de omzet met 15,4 procent en komt uit op 145 miljoen euro.

Alle marktregio's hebben in de eerste negen maanden te maken met verliezen, deels door negatieve valuta-effecten. In Europa krimpen de opbrengsten met 4,1 procent naar 177 miljoen euro. In Noord-Amerika dalen ze met 0,4 procent naar 207 miljoen euro, maar na wisselkoerscorrectie is er een groei van 3,6 procent. In Midden- en Zuid-Amerika daalt de omzet met 2,6 procent naar 53 miljoen euro. Na correctie voor wisselkoersveranderingen behaalt de regio echter een plus van 9,3 procent.

In Azië is de daling echter aanzienlijk. In Japan krimpen de opbrengsten met 5,8 procent naar 57 miljoen euro. In de overige markten van de Aziatisch-Pacifische regio dalen ze zelfs met 17,9 procent naar 177 miljoen euro.

De kerncategorie schoenen lijdt aanzienlijke verliezen

Alle productcategorieën staan in de eerste negen maanden in de min. Zo daalt de wereldwijde omzet van schoenen met 12,7 procent naar 293 miljoen euro. De omzet van lederwaren daalt met 2,1 procent naar 287 miljoen euro.

De opbrengsten uit kleding dalen met 4,9 procent naar 41 miljoen euro. De omzet van zijde en andere producten krimpt met twee procent naar 51 miljoen euro.

De lederwarenspecialist zet zijn strategische hervormingen voort

Het concern benadrukt dat het sinds het tweede kwartaal een uitgebreide analyse van zijn bedrijfsactiviteiten uitvoert. Het doel is een uniforme aanpak, van ontwerp en productie tot communicatie en de afzonderlijke verkoopkanalen.

Bovendien versterkt het bedrijf zijn collecties, met een speciale focus op de kerncategorieën schoenen en lederwaren. Hierbij gaat het vooral om het bereiken van een ‘balans tussen traditie en innovatie’ en het verhogen van de efficiëntie van de collecties. Tegelijkertijd worden nieuwe technologieën ingezet voor een gerichtere storytelling en een scherpere merkboodschap.

Deze maatregelen leiden al tot positieve resultaten in de eigen retail, verklaart het bedrijf. Het benadrukt de voortzetting van de strategische initiatieven, ook tegen de achtergrond van de onzekere geopolitieke en macro-economische omgeving.

“We blijven handelen met operationele flexibiliteit en financiële discipline en herzien waar nodig kostenstructuren en processen, zonder de aantrekkelijkheid van het merk en de toekomstige groei in gevaar te brengen”, benadrukt het management.