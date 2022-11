Salvatore Ferragamo S.p.A. groeit winst met bijna zeventig procent

Salvatore Ferragamo S.p.A. behaalde in de eerste negen maanden van financieel jaar 2022 een winst van veertig miljoen euro, een stijging van 69 procent ten opzichte van vorig jaar, zo blijkt uit het meest recente financieel verslag van het bedrijf. De omzet nam met zeventien procent toe (dertien procent gecorrigeerd voor inflatie) tot 921 miljoen euro.

Vooral het groothandel segment ondervond een omzetgroei De omzet steeg hier in de eerste negen maanden gecorrigeerd voor inflatie met negentien procent naar 260 miljoen euro. In de retail steeg de omzet met tien procent naar 668 miljoen euro.

Geografisch gezien steeg de omzet (rekening houdend met inflatie) vooral in de EMEA-regio (bestaande uit Europa, het Midden Oosten en Afrika), namelijk met 38 procent. Ook in de Japanse, Zuid- en Centraal-Amerikaanse en Noord Amerikaanse markten vond er groei plaats, van respectievelijk 26, 22 en zestien procent). Enkel in het Aziatisch Pacifisch gebied slonk de omzet. Een negatief groeipercentage van vijf procent wordt in het rapport toegewezen aan voortzetting van corona-restricties, met name in China.

Marco Gobbetti, CEO en algemeen manager van Salvatore Ferragamo S.p.A gaf het volgende commentaar: "We zijn in het derde kwartaal doorgegaan met de groei van de inkomsten, waarbij vooral de kwaliteit van de verkoop via al onze distributiekanalen is gewaarborgd. Ik ben vooral tevreden met de impact van onze lente-zomer'23 collecties en de modeshow. Het succes hiervan geeft nog meer vertrouwen in de versnelling van de investeringen in de tweede helft van het jaar terwijl we onze capaciteiten versterken om onze groei-agenda te ondersteunen. We hebben vooruitgang geboekt in ons bedrijfsresultaat en onze kasstroom over de eerste negen maanden, terwijl we de geplande verhoging van de marketing- en communicatiekosten hebben doorgevoerd."