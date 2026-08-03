Salvatore Ferragamo weer winstgevend in eerste halfjaar 2026 met omzet van 468 miljoen euro

De omzet van Salvatore Ferragamo spa in het tweede kwartaal bedraagt 259 miljoen euro (plus 2,4 procent ten opzichte van 253 miljoen in het tweede kwartaal van 2025, plus 4,6 procent bij constante wisselkoersen en 2,4 procent bij actuele wisselkoersen). De geconsolideerde omzet in het eerste halfjaar van 2026 bedraagt 468 miljoen euro. Dit is een stijging van 1,9 procent bij constante wisselkoersen en een daling van 1,3 procent bij actuele wisselkoersen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2025. De positieve prestatie van het direct-to-consumer-kanaal, met een stijging van 6,1 procent bij constante wisselkoersen, draagt hieraan bij.

Vandaag, maandag 3 augustus, heeft de raad van bestuur van Salvatore Ferragamo spa, het moederbedrijf van de Salvatore Ferragamo Groep, het halfjaarlijkse financiële verslag per 30 juni 2026 beoordeeld en goedgekeurd.

De strategie van de groep

In het tweede kwartaal van 2026 zet de groep de implementatie van de strategie voort, met verdere vooruitgang in de direct-to-consumer (DTC) business. De nettoverkoop via het direct-to-consumer-kanaal stijgt met 6,6 procent bij constante wisselkoersen, zo blijkt uit een verklaring. Dit is voornamelijk te danken aan de prestaties van het primaire kanaal, een hoger aandeel van de verkoop tegen de volle prijs en de voortdurende vooruitgang in de conversieratio, het aantal eenheden per transactie en de gemiddelde aankoopwaarde.

“Een effectief productaanbod, uitmuntende retail en een gerichte communicatiestrategie blijven de kern van de inspanningen van de groep om de aantrekkelijkheid van het merk te vergroten, de klantbetrokkenheid te versterken en de kwaliteit en duurzaamheid van de prestaties op de lange termijn te ondersteunen”, voegt het management toe in een verklaring.

“Voortbouwend op de vooruitgang van de recente collecties, verfijnt de groep de productarchitectuur verder en implementeert een reeks coherente en gerichte communicatie-initiatieven. Deze zijn gericht op het vergroten van de zichtbaarheid van belangrijke categorieën en iconische producten, terwijl een consistente merkuiting in verschillende markten en contactpunten met de klant wordt gegarandeerd”, aldus het bedrijf in de verklaring.

Nettowinst van 1,5 miljoen in eerste halfjaar 2026

In het tweede kwartaal van 2026 noteert het direct-to-consumer-kanaal een geconsolideerde netto-omzetgroei van 6,6 procent bij constante wisselkoersen (plus 4,8 procent bij actuele wisselkoersen) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Alle regio's laten groei zien bij constante wisselkoersen.

De brutomarge in het eerste halfjaar van 2026 bedraagt 324 miljoen, vergeleken met 321 miljoen op 30 juni 2025. Het aandeel in de omzet is 69,2 procent, tegenover 67,7 procent op 30 juni 2025. Dit is te danken aan een hoger aandeel van de verkoop tegen de volle prijs en de trend om producten met een hogere waarde te kopen.

Ferragamo fall winter 26 Credits: Launchmetrics/spotlight

Het bruto bedrijfsresultaat (EBITDA) in het eerste halfjaar van 2026 bedraagt 90 miljoen, vergeleken met 73 miljoen op 30 juni 2025. Het aandeel in de omzet is 19,2 procent, tegenover 15,3 procent op 30 juni 2025.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) in het eerste halfjaar van 2026 bereikt 21 miljoen, vergeleken met een gecorrigeerd verlies van 3 miljoen op 30 juni 2025.

Het resultaat voor belastingen in het eerste halfjaar van 2026 is positief met 6 miljoen euro, vergeleken met een gecorrigeerd verlies van 24 miljoen op 30 juni 2025.

De nettowinst in het eerste halfjaar van 2026, inclusief het resultaat van derden, bedraagt 1,5 miljoen, vergeleken met een gecorrigeerd verlies van 16 miljoen op 30 juni 2025.

De investeringen per 30 juni 2026 bedragen 18 miljoen, vergeleken met 16 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Dit is voornamelijk het gevolg van de vernieuwing van het distributienetwerk.