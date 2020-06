Sandwich is weer terug: brengt kleinere collectie en vermindert levermomenten

Modemerk Sandwich is weer terug. Het merk zelf noemt het in een persbericht ‘een bewogen jaar’. Binnen zes maanden tijd gingen diverse moederbedrijven van het merk failliet, de tweede keer vanwege de gevolgen van de intelligente lockdown door het coronavirus. Het merk werd opnieuw opgestart onder Sandwich Fashion Company en presenteert nu de nieuwe aanpak.

Het bedrijf meldt het beste van de herfst- en wintercollecties te hebben samengebracht en hiermee terug te keren naar de retailers. Zo brengt het merk de collecties van Fall/Winter 2019 en Fall/Winter 2020 samen. Bij navraag bij het bedrijf blijkt dat er minder levermomenten zijn voor Fall/Winter 20, waardoor producten ook een langer leven hebben op de winkelvloer. “We bieden de klant een iets kleinere nieuwe collectie, die aan te vullen is met bijpassende voorraad uit 2019. De samengestelde pakketten sluiten goed op elkaar aan, wegens het tijdloze karakter en het kenmerkende kleurenpalet waar Sandwich bekend om staat,” aldus Daan Cohen de Lara, co-managing director. Sandwich verandert naar eigen zeggen de collectie cyclus en gaat hierdoor ‘mee met de tijd om de modekalender opnieuw vorm te geven’. Het bedrijf gaat werken met kenmerkende ontwerpen en bezuinigen op overproductie. “We helpen de retailer op deze manier om extra marge te maken en de beslissing om iets minder te produceren sluit aan bij de behoefte aan meer duurzaamheid.”

Sandwich keert terug gesteund door clientèle en wereldwijde partnerschappen

Sandwich meldt de afgelopen tijd veel steun te hebben gehad. “De steun die we hebben mogen ontvangen als gevolg van onze loyale clientèle en wereldwijde partnerschappen heeft ons lot bezegeld bij het blijven vertellen van het verhaal van Sandwich,” aldus Martijn Veldhoven, voormalige CEO en huidig co-managing director van Sandwich in het persbericht. Het merk heeft blijkbaar ‘een enorme hoeveelheid aanmoedigende mail, verzoeken en meldingen op sociale media’ ontvangen.

Het bedrijf meldt dat de huidige opzet van het bedrijf flexibeler is waardoor het de klanten beter kan ondersteunen. Sandwich is de afgelopen tijd verhuist naar een nieuw kantoor zonder vast huurcontract, dat lucht geeft, aldus Cohen de Lara. Het bedrijf is noodgedwongen met slechts een aantal medewerkers verder gegaan en doen het werk met minder mensen. “Als de positieve trend van vraag en omzet nu doorzet, zullen we snel versterking moeten zoeken.” Ook zijn de huurcontracten van de winkels op basis van omzet, heeft het bedrijf dus minder personeel en zijn het te dure hoofdkantoor en verkoopkantoren in diverse landen geschrapt. Veldhoven geeft daarnaast aan dat Sandwich achter de schermen overgaat op nieuwe systemen en het grote stappen wil maken op het gebied van digitalisering en andere efficiëntie-maatregelen.”

Sandwich heeft 12 eigen winkels in Nederland en één flagshipstore in Antwerpen in België. Wereldwijd heeft het 1500 verkooppunten.

Beeld: Sandwich