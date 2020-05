Sandwich-update: activa overgenomen, lente- en zomercollectie wordt uitgeleverd

Sandwich Fashion Group ging begin april failliet en het lot van het merk en alles daaromheen bleef nog in nevelen gehuld. Nu blijkt dat de activa zijn overgenomen door Sandwich Fashion Company B.V., zo meldt het bedrijf in een update.

De geplaatste orders voor de lente- en zomercollectie 2020 worden nu door Sandwich Fashion Company B.V. uitgeleverd. Er is nog geen duidelijkheid over de herfst- en wintercollectie. De webshop is sinds begin april door blijven draaien, maar de winkels werden gesloten. Op dit moment wordt onderzocht welke vestigingen binnenkort weer open zullen gaan, zo wordt gemeld in het persbericht.

Sandwich had in november al te maken met het faillissement van het moederbedrijf de Veldhoven Group. In december kon een doorstart gemaakt worden met de Sandwich Fashion Group en de start was ‘veelbelovend’ aldus het persbericht. “De nieuwe onderneming was niet opgewassen tegen de gevolgen van het coronavirus,” aldus het bericht.

Beeld: Sandwich Fashion Group