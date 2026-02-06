Santino gaat zelfstandig verder na overname door Mike den Hartog

De in Nederland gevestigde textielorganisatie Vespo Groep B.V. (Vespo Groep) heeft Santino B.V. (Santino) overgedragen aan de algemeen directeur van het bedrijf, Mike den Hartog. Met deze transactie komt er een einde aan een periode van meer dan 30 jaar waarin de specialist in promotionele kleding en bedrijfskleding onderdeel was van de groep. De overdracht resulteert in een nieuwe aandeelhoudersstructuur waardoor het bedrijf als zelfstandige entiteit verdergaat, een stap die volgens Vespo Groep past binnen de langetermijnstrategie om de focus op de kernactiviteiten te versterken.

Den Hartog, die de afgelopen 10 jaar de leiding had over de uitbouw van het merk, neemt het eigendom over samen met zijn compagnon Harold van Dingenen. De overname heeft een sterk persoonlijk karakter, aangezien de onderneming werd opgericht door de wijlen stiefvader van den Hartog, Joop Veelenturf. “Ik ben mega trots dat ik samen met mijn compagnon Harold van Dingenen, met ons geweldige Santino-team en met dank aan onze trouwe klanten deze volgende stap mag zetten,” aldus den Hartog, die benadrukte dat het zelfstandig voortbouwen op dit fundament een bijzonder moment markeert voor de nieuwe eigenaren.

Onder het nieuwe eigenaarschap blijft Santino opereren vanuit de basis die in de afgelopen decennia is gelegd, waarbij de focus ligt op continuïteit en het behouden van de specifieke bedrijfscultuur. Na de overdracht opereren Vespo Groep en Santino als twee volledig gescheiden ondernemingen met elk een eigen koers en marktfocus. Door deze verzelfstandiging ontstaat er voor het management van Santino meer ruimte voor ondernemerschap en gerichte groei binnen de internationale textielsector.