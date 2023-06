Satellietbeelden beoordelen of een katoenveld biologisch is of niet

Satellietbeelden en kunstmatige intelligentie maken het mogelijk om op afstand te bepalen of een katoenveld biologisch is of niet. European Space Agency (ESA) en Global Organic Textile Standard (GOTS) lanceren 's werelds eerste project om dit mogelijk te maken. Dat maken de organisaties vandaag bekend in een persbericht.

Met deze technieken hopen zij de integriteit van de biologische katoenteelt te versterken en fraude in toeleveringsketens voor biologisch katoen terug te dringen. Het project zal AI-software trainen om de satellietgegevens van ESA te gebruiken om katoenvelden in heel India te detecteren en deze automatisch te classificeren. Eind 2023 worden de eerste resultaten verwacht.

Er wordt ook verwacht dat het GOTS in staat zal stellen om een groter aantal boerderijen - vooral die van kleinere omvang - in de gecertificeerde biologische sector te introduceren. Daardoor ontstaan er nieuwe economische kansen voor kleinschalige boeren in India en wordt tegelijkertijd de textielsector geholpen om de groeiende consumentenvraag naar biologisch katoen bij te benen.