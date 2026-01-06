Save The Duck bereikt nieuwe hoogten met bergexpeditie en voorbereidingen voor winkeluitbreiding

Innovatie is al lange tijd kenmerkend voor de outerwearsector. Performance, bescherming en materiaalinnovatie zijn de drijvende krachten achter de markt. Voor Save The Duck, dat zich op het snijvlak van technische outerwear en urban fashion bevindt, is deze innovatieve mentaliteit verankerd in het DNA. Het merk, gebouwd op een ethische en duurzame visie, blijft zoeken naar mogelijkheden. Het doel is te bewijzen dat verantwoordelijkheid en performance op grote schaal kunnen samengaan.

Een van die uitdagingen ontstond toen bergbeklimmer Minga Tenzi Sherpa het merk benaderde. Hij vroeg om een op maat gemaakt, veervrij pak dat bestand is tegen hoogtes van meer dan 8.000 meter en temperaturen van min dertig graden Celsius.

“We hebben zes maanden geëxperimenteerd,” vertelt Nicolas Bargi, oprichter en CEO van het merk, aan FashionUnited na een viering van Sherpa's prestatie in New York. Bargi merkt op dat dit de eerste stap van Save The Duck in activewear was. De missie van het merk was volgens hem duidelijk: de creatie van een lichtgewicht pak met diervrije technologieën.

Het uiteindelijke ontwerp maakt gebruik van Plumtech, de gepatenteerde synthetische isolatie van Save The Duck, gecombineerd met een gerecyclede synthetische buiten- en binnenvoering. “Dit gaf ons de kans om de wereld te laten zien dat de synthetische vezel Plumtech deze prestatie kon leveren,” aldus Bargi.

Sherpa in Save The Duck's FW25 Record Jacket (geïnspireerd op het pak van de bergbeklimmer). Credits: Save The Duck.

Sherpa beklom vervolgens in het pak alle veertien achtduizenders ter wereld. Dit was niet alleen een belangrijke mijlpaal voor hemzelf, maar ook een “wereldprimeur in ethisch bergbeklimmen”, zonder materialen van dierlijke oorsprong in zijn uitrusting.

“Voor mij bevestigt dit dat synthetische isolatie de toekomst van dons is,” stelt Bargi. Hij herhaalt hiermee een overtuiging die hij al sinds de oprichting van het merk in 2012 heeft, ondanks de scepsis over synthetische materialen in de bredere modemarkt. “Ik heb altijd geloofd dat synthetische vezels veel geavanceerder zijn dan men denkt… In het begin werd mij verteld dat synthetische materialen niet geschikt waren voor mode, maar ik was ervan overtuigd dat ze de toekomst konden zijn.”

Een groeiende link met performance, zonder herpositionering

Hoewel activewear geen kernactiviteit is, raakt sport steeds meer verweven met de merkfilosofie van Save The Duck. Dit jaar is de Amerikaanse divisie een samenwerking aangegaan met het Amerikaanse kunstschaatsteam, een partnerschap dat de technische capaciteiten van het merk op de proef stelde en tegelijkertijd de missie versterkte.

Save The Duck werkt samen met het Amerikaanse kunstschaatsteam. Credits: US Figure Skating.

“Save The Duck is niet echt een activewearmerk, maar uiteindelijk gaat het om de filosofie. We willen deze boodschap uitdragen. Een van de pijlers van mijn bedrijf is wat ik ‘edu-branding’ noem: mensen informeren via het merk,” aldus Bargi.

Toch benadrukt de oprichter dat het bedrijf geen herpositionering plant. In plaats daarvan weerspiegelen deze projecten hoe de grenzen tussen sport, performance en casual mode steeds meer vervagen.

Sterke markten stimuleren retailexpansie

Het verkennen van nieuwe innovatiegebieden is slechts één manier waarop Save The Duck zijn aanwezigheid zorgvuldig uitbouwt. Sinds de aankondiging van het doel om in 2029 een omzet van 200 miljoen euro te bereiken, heeft het merk zijn focus aangescherpt. De aandacht gaat uit naar regio's met de duidelijkste groeikansen.

Hoewel het merk momenteel in 40 landen aanwezig is, presteren de Verenigde Staten (gedreven door wholesale) en Japan (gedreven door retail) beter dan de tragere Europese markt. Italië en de DACH-regio blijven stabiel. Over het algemeen voorspelt Bargi voor het komende jaar slechts een ‘beperkte groei’ in Europa. Dit staat in contrast met de sterkere prognoses voor de Verenigde Staten en Japan. In Japan heeft het merk in 2024 een joint venture opgericht in aanloop naar uitbreidingsplannen.

Om deze groei verder te ondersteunen, versnelt Save The Duck de retailexpansie. Aangezien tachtig procent van de omzet uit wholesale komt, wil het bedrijf zijn directe aanwezigheid aanzienlijk vergroten. “We hebben ongeveer twintig winkels in Europa en we zijn van plan er de komende drie tot vijf jaar nog 30 te openen, plus extra winkels in Japan,” onthult Bargi. “Ik ben ervan overtuigd dat we binnen twee jaar de 200 miljoen euro kunnen bereiken.”

Winkel van Save The Duck. Credits: Save The Duck.

Het merk opereert met de steun van twee grote aandeelhouders: Reinold Geiger en André J. Hoffman, topmannen van de L'Occitane Group, die in 2022 toetraden tot het bedrijf. “Zij zijn hier om een duurzaam merk op te bouwen,” aldus Bargi.

Een sterkere, seizoensloze productmix

Een andere strategische focus is diversificatie buiten het winterseizoen. De productverhouding van Save The Duck is 75:25 winter versus zomer, maar retailers vragen steeds vaker om jaarrond collecties. Als reactie hierop bouwt het bedrijf aan een ‘Smart Leisure Collection’, ontworpen om leisurewear aan te passen aan het stadsleven.

“Wanneer een merk bekend wordt om één categorie, zoeken klanten dat merk op voor dat specifieke product,” merkt Bargi op. “Uitbreiden naar nieuwe categorieën kost tijd.”

Groeien als een bedrijf waar duurzaamheid voorop staat, brengt inderdaad uitdagingen met zich mee. “Circulariteit is erg moeilijk te implementeren, want wat je ook doet in deze industrie, je hebt altijd impact,” benadrukt Bargi. Kledingstukken van meerdere vezels bemoeilijken bijvoorbeeld recycling. Een focus op een lange levensduur is daarom de meest realistische oplossing.

Save The Duck, Ebay en Certilogo introduceren DPP's. Credits: Save The Duck.

Save The Duck is al begonnen met circulaire initiatieven. Voorbeelden zijn resale met Ebay en Certilogo en een donatieprogramma met Humana. Het merk was ook een van de eersten die Digitale Productpaspoorten invoerde, vooruitlopend op de komende EU-regelgeving.

In de beginfase van het merk bleek de acceptatie door de industrie echter moeilijk. Een biologisch afbreekbaar jack dat in gas veranderde wanneer het werd begraven, sloeg niet breed aan bij consumenten. Dit dwong Save The Duck om over te stappen op meer schaalbare innovaties. Vandaag de dag is 85 procent van de materialen gerecycled. Outerwear leent zich, in tegenstelling tot wol of knitwear, al goed voor dergelijke processen.

Ook het consumentensentiment is veranderd. Ongeveer 50 procent van de ‘Duckers’ – een term die Bargi bedacht voor fans van het merk – koopt bij Save The Duck vanwege de filosofie. De rest koopt voornamelijk voor de stijl. “We moeten de rest van deze markt, die de boodschap nog niet heeft begrepen, voor ons winnen,” zegt hij.

Waardebehoud in een kortingsgedreven markt

Natuurlijk wordt het communiceren van deze boodschap naar consumenten steeds moeilijker, vooral omdat zij zo gewend zijn aan kortingen. Save The Duck heeft een standpunt ingenomen tegen evenementen als Black Friday. In plaats daarvan kiest het merk ervoor om consumenten uit te leggen waarom zijn producten hun waarde behouden.

“We moeten geld verdienen om onderzoek te doen naar de toekomst van vezels en nieuwe branding te ontwikkelen. Als alles wordt afgeprijsd, worden deze vaste kosten niet gedekt,” zegt Bargi. “Wij vinden dat onze jassen een goede prijs-kwaliteitverhouding hebben, dus geven we geen korting. Helaas doen onze wholesalers dat wel. We proberen gewoon het goede voorbeeld te geven en een positieve boodschap uit te dragen.”

Dit alles schetst een beeld van een bedrijf en een oprichter die bereid zijn voet bij stuk te houden. Het volgende hoofdstuk van Save The Duck wordt dan ook gekenmerkt door zowel expansie als overtuiging. Van de Sherpa-expeditie tot de wereldwijde groei in retail: elke stap weerspiegelt het sterke oprichtingsethos.

“Voor ons is duurzaamheid niet iets waarin we kiezen te investeren,” zegt Bargi. “Het zit in ons DNA. We zijn zo geboren. Voor degenen die in deze toewijding investeren, is het een prioriteit, maar het moet ook samengaan met financiële vooruitgang, want we zijn een for-profit bedrijf. Mijn droom is echter om een merk op te bouwen dat deze grote boodschap van verandering over verschillende industrieën kan verspreiden.”

De "SHOP ONE. DONATE ONE."-campagne van Save The Duck, in samenwerking met Wecare. Credits: Save The Duck.