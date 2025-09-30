Save Your Wardrobe neemt Frans aftersales platform Les Raccommodeurs over

De Britse digitale kast-app Save Your Wardrobe (SYW) heeft het B2B reparatie- en careplatform Les Raccommodeurs overgenomen. SYW hoopt vooral te profiteren van eerdere retailsamenwerkingen van het Franse bedrijf met grote merken zoals IKKS en tientallen Franse boetieks, voor de opzet van hun reparatie- en verzorgaanbod. Zo wil SYW zijn B2B positie in de markt voor on-demand lokale aftercare-diensten verder uitbouwen. Oprichters Malot Galliat en Pauline Jaillant blijven actief betrokken als respectievelijk Head of Delivery en General Manager. Zo blijkt uit berichten op LinkedIn.

SYW begon als AI-aangestuurd, digitaal aftercare platform voor consumenten, dat hen helpt om de levensduur van de kleding in hun kast te verlengen. Met de app kunnen zij hun kast digitaliseren, inzicht krijgen in wat er precies in hangt en gebruik maken van diensten om die items langer in leven te houden, zoals eco-cleaning, reparaties, upcycling en het opfrissen van lastig schoon te maken artikelen (zoals sneakers). Daarvoor heeft SYW een netwerk met lokale kleermakers en wasserijen opgebouwd. Achter de schermen biedt SYW die diensten sinds de laatste jaren ook aan modebedrijven aan.

SYW werd in 2017 opgericht door Hasna Kourda en Mehdi Doghri, met de missie om mensen optimaal gebruik te laten maken van hun garderobe. In 2023 won SYW de LVMH Innovation Award voor het stimuleren van duurzaam gedrag via een gebruiksvriendelijke app.