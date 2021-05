Scapino Arnhem en Almelo eerste filialen die kleding inzamelen in ruil voor korting

Scapino Arnhem en Almelo zijn de eerste filialen van het bedrijf waar klanten oude kleding kunnen inleveren, zo luidt het persbericht van kledinginzamelbedrijf Drop & Loop. De filialen worden voorzien van een Drop & Loop-automaat. Klanten krijgen in ruil voor een oud kledingstuk, tien procent korting op een kledingstuk naar keuze.

De schoenenwinkel wil bijdragen aan een duurzame en circulaire industrie, omdat er per jaar 150 miljoen kilo kleding verbrand zou worden. “Bij Scapino hebben we nu een nieuwe en betere manier om gebruikte kleding en textiel in te leveren. Samen met Drop & Loop willen we als Scapino meehelpen om de ecologische voetafdruk te verkleinen”, zo staat in het persbericht.

Volgens Susan de Vries, mede-oprichter van Drop & Loop, is Drop & Loop de eerste met een circulair programma voor textiel in ruil voor klanten korting, zo staat in het persbericht. “Met Drop & Loop spaar je het milieu, door kleding en schoenen een tweede kans te geven en bespaar je op je aankopen bij Scapino.” Carlijn Oosthoek ,mede-oprichter van Drop & Loop, voegt nog toe in het persbericht: “Op steeds meer plaatsen in Nederland komt een Drop & Loop inleverpunt. Al het textiel dat we inzamelen, wordt hergebruikt en gerecycled. Van de gerecyclede garen maken we vervolgens weer nieuwe producten die we bij de retailer verkopen.”