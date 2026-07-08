Scheepvaartreuzen navigeren weer voorzichtig over de Rode Zee-route

De Duitse en Deense scheepvaartreuzen Hapag Lloyd en Maersk kondigen in een update aan dat zij per direct hun diensten via de Rode Zee-route hervatten. Dit betreft specifiek hun SE3-dienst, de poort naar Europa vanuit China via het Midden-Oosten.

De SE3-dienst start in Qingdao in China of Kwangyang in Zuid-Korea en gaat verder naar Ningbo in China, op ongeveer 400 zeemijl afstand. Vervolgens gaat de reis door naar Tanjung Pelepas in Maleisië voor de Zuidoost-Aziatische markten. Daarna volgen Port Said en de haven van Damietta in Egypte, nabij het Suezkanaal, voor snelle en efficiënte verbindingen met Italië, Griekenland, de Zwarte Zee en de Rode Zee. Op de terugweg stoppen de schepen in de belangrijke havens van Colombo in Sri Lanka en Singapore.

Poort van het Midden-Oosten naar Europa vanuit Azië weer open

“Na een zorgvuldige beoordeling van de huidige veiligheidssituatie in het Rode Zee-gebied hebben Hapag-Lloyd en Maersk besloten een structurele wijziging door te voeren in een van de Gemini-diensten. De SE3-dienst vaart met onmiddellijke ingang via de Rode Zee-route in plaats van via Kaap de Goede Hoop. De eerste afvaart is de Majestic Maersk,” aldus de update.

“De Rode Zee-route is de meest efficiënte verbinding voor deze reizen en biedt een directere en snellere transportoptie voor onze klanten met vervoer tussen Azië en Europa. De veiligheid van onze bemanning, schepen en de lading van klanten blijft onze hoogste prioriteit. We blijven de situatie nauwlettend volgen en informeren getroffen klanten bij verdere relevante wijzigingen,” voegen de scheepvaartreuzen toe.

Voorzichtige terugkeer naar de Rode Zee

Hoewel dit een positieve operationele update is, blijft de kledingindustrie voorzichtig. De terugkeer naar de Rode Zee is namelijk sterk afhankelijk van de regionale stabiliteit. Afgelopen zondag nog werd een bulkschip aangevallen in het zuiden van de Rode Zee, op ongeveer 30 zeemijl (55 kilometer) ten zuidwesten van Al Hudaydah (Hodeidah). Dit is een strategische Jemenitische havenstad die momenteel onder controle staat van Houthi-rebellen.

Volgens maritieme agentschappen, waaronder de United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), naderde een kleine skiff met gewapende aanvallers het bulkschip en opende het vuur. Particuliere bewakers aan boord gingen een kort vuurgevecht aan met de aanvallers en schoten met succes terug, waarna de skiff zich terugtrok. Zowel het schip als de bemanning zijn veilig. Nog geen enkele groepering heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist.

Westerse merken hanteren daarom gediversifieerde logistieke strategieën. Ze houden bijvoorbeeld spoor- en luchtvrachtopties achter de hand voor het geval geopolitieke instabiliteit een nieuwe, plotselinge omleiding afdwingt. Bovendien is de concurrentie om containerruimte hevig en zijn de prijzen nog steeds hoog.