Schiesser-moeder Delta Galil: Recordomzet en winststijging in het eerste kwartaal van 2025

Het Israëlische textielconcern Delta Galil Industries Ltd is succesvol gestart in het boekjaar 2025. In het eerste kwartaal behaalde het bedrijf, waartoe ook het Duitse lingeriemerk Schiesser behoort, recordomzetten en aanzienlijk hogere winsten, zo maakte Delta Galil donderdag bekend. Ondanks de positieve ontwikkeling ziet het concern zich geconfronteerd met nieuwe uitdagingen door een gewijzigd Amerikaans handelsbeleid.

In de drie maanden tot 31 maart bedroeg de omzet 498,7 miljoen dollar (ongeveer 460 miljoen euro). Daarmee overtrof Delta Galil het niveau van vorig jaar met elf procent, een nieuwe recordwaarde voor het eerste kwartaal. Groei in alle segmenten en distributiekanalen, evenals een sterke stijging van de online verkopen van eigen merken met 21 procent, droegen volgens het bedrijf bij aan dit succes.

Delta Galil verhoogt winst ondanks gedaalde marge

De brutomarge lag in het eerste kwartaal echter op 40,6 procent, wat lager is dan de 42,3 procent van vorig jaar. De daling is vooral toe te schrijven aan gestegen vrachtkosten, ongunstige wisselkoersen en een lagere exportsubsidie in Egypte, aldus het concern. Desondanks wist Delta Galil de operationele winst (EBIT) dankzij hogere omzetten en een strikte kostendiscipline met 26 procent te verhogen tot 32,7 miljoen dollar. Gecorrigeerd voor speciale effecten lag de EBIT eveneens op 32,7 miljoen dollar, een stijging van elf procent ten opzichte van vorig jaar. De nettowinst steeg in het eerste kwartaal met een aanzienlijke 46 procent tot 17,6 miljoen dollar.

Ondanks alle successen trok het concern de in het jaarverslag aangekondigde prognose voor het hele jaar echter terug vanwege nieuwe Amerikaanse invoerrechten en de daarmee samenhangende onzekerheden. Delta Galil werkt aan het opvangen van de gevolgen door middel van geoptimaliseerde productie- en inkoopstrategieën, evenals kostenbesparingen van vijf tot zeven miljoen dollar. De maximale belasting van het operationele resultaat door de huidige invoerrechten schat het concern op maximaal 20 miljoen dollar.

“We zijn goed gepositioneerd om ook in een uitdagende economische omgeving te groeien en marktaandeel te winnen”, benadrukte CEO Isaac Dabah. De geografisch gediversifieerde productielocaties van het bedrijf bieden strategische voordelen bij handelsbarrières. Dabah bekrachtigde bovendien het langetermijndoel om door innovatie, duurzaamheid en sterke merken meerwaarde te creëren voor klanten en aandeelhouders.