Schijvens wint Circular Award 2020 met circulaire bedrijfskleding

De Nederlandse Circular Award Business 2020 is gewonnen door bedrijfskledingproducent Schijvens. Dat verkondigt de organisatie van de Circular Award in een persbericht. Schijvens wint de award voor het maken van innovatieve bedrijfskleding van vijftig procent gerecyclede werkkleding en vijftig procent hergebruikt PET-plastic: inderdaad, voor de kledingstukken zijn helemaal geen nieuwe grondstoffen nodig.

Juryvoorzitter van de Circular Award, Mark Groot Wassink, zegt in het persbericht over Schijvens: “Schijvens is een onderneming die al heel lang thuis is in de textielindustrie, één van de meest vervuilende industrieën wereldwijd. Ze begrijpen de impact van hun producten en productiewijze en zijn erin geslaagd bij te dragen aan een oplossing.” Schijvens bestaat al sinds 1863. Het afgelopen decennium heeft het bedrijf actief aandacht besteed aan duurzame innovatie. Inmiddels is zestig procent van de geproduceerde bedrijfskleding volledig circulair.

Schijvens zette in de afgelopen jaren een eigen ophaalsysteem voor oude kleding op bij verschillende afnemers. Afgedragen of versleten kleding wordt opgehaald en verwerkt tot garen, waar PET-vezels aan worden toegevoegd om het kleurvast en sterk te maken. De designers van Schijvens houden ook in het ontwerp rekening met hergebruik: de kleding is zo geconstrueerd dat deze ook weer gemakkelijk geshredderd kan worden.

Schijvens werd geselecteerd uit 121 inzendingen van circulaire bedrijven. Voor de Circular Award Business waren nog andere kledingbedrijven genomineerd, waaronder MUD jeans. Naast de Award Business werd ook een Award Public uitgereikt, evenals een eervolle vermelding aan een burgerinitiatief. De Circular Award Public ging naar de Provincie Noord-Holland, de eervolle vermelding naar het initiatief Recycle Sint, voor het organiseren van ruilmarkten voor Sinterklaascadeaus.

De Circular Awards worden jaarlijks uitgereikt tijdens de Week van de Circulaire Economie. De erkenningsprijzen zijn bedoeld voor bedrijven die circulair innoveren binnen het eigen bedrijf en zo een voorbeeld stellen voor andere ondernemingen.