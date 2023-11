Schoenen Torfs investeert fors in uitbreiding online distributiecentrum

Schoenen Torfs trekt drie miljoen euro uit voor het uitbreiden van zijn online distributiecentrum in Temse. Aanleiding voor deze uitbreiding is dat de webshop harder groeit dan de stenen winkels, vertelt CEO Lise Conix aan De Tijd.

Het magazijn in Temse krijgt er binnenin vier verdiepingen bij, waardoor de capaciteit met een derde wordt vergroot. Door in te zetten op automatisering, moet ook de efficiëntie in het distributiecentrum toenemen, waardoor dat kan functioneren met minder medewerkers. Het hoofdkantoor van Schoenen Torfs verhuist mee, van Sint-Niklaas naar Temse.

In de eerste helft van het jaar zag Torfs zijn online omzet met 10 procent stijgen. De online omzet is nu goed voor 20 procent van de totale omzet van het bedrijf. Voor Torfs is de online groei belangijk, omdat het wat de fysieke winkels betreft in Vlaanderen aan zijn plafond zit. De twee winkels in Wallonië zijn geen groot succes. Een expansie naar Nederland mislukte. De schoenenretailer wil nu vooral inzetten op het vernieuwen van de bestaande winkels.