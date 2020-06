Schoenenketen Sneakers failliet

Schoenenketen Sneakers is op 16 juni failliet verklaard door de rechtbank in Breda. Eerder deze week werd door RTLZ op basis van een interne mail van het retailbedrijf al gemeld dat Sneakers een faillissement had aangevraagd.

Het faillissement geldt voor Sneakers Concept B.V. en Sneakers Stores B.V. Onder de laatstgenoemde vallen 25 winkels. Dit zijn eigen winkels van de keten. De rest van de winkels die op de website te vinden zijn, zijn van franchisenemers. Een franchisenemer meldde maandag al tegen RTLZ dat de franchise-zaken hoogstwaarschijnlijk wel doorgaan, maar dat blijft afwachten.

Sneakers bestaat al sinds 1997. De keten verspreidde zich snel door heel Nederland. De missie van het bedrijf is ‘om het aanbod van sneakers landelijk zo goed mogelijk te verzorgen en de eerste keuze sneakerwinkel te worden door de kijk op fashion.” Het bedrijf lanceerde in 2012 een eigen webshop waardoor het ook online actief werd. Sneakers verkoopt schoenen van bekende merken zoals Nike, Adidas, Converse, Vans, New Balance en Puma.

Naast de verkoop van sneakers bevat het assortiment ook fashion producten zoals sportswear van Adidas en Puma.

Beeld: Unsplash