Schoenenmerk Clergerie op het nippertje gered, personeel spreekt van ‘absurde situatie’

Lyon – Het luxe schoenenmerk Clergerie, dat begin april failliet werd verklaard, is uiteindelijk overgenomen door het Spaanse bedrijf Petrel 92 SL. Toch is de toekomst van de ongeveer 50 werknemers nog steeds onzeker, tot groot verdriet van het personeel. Dat liet een vertegenwoordiger van de werknemers woensdag weten aan persbureau AFP.

Kort na het faillissement van het iconische Franse merk meldde Petrel zich als geïnteresseerde koper. De rechtbank van koophandel in Romans-sur-Isère (Drôme) sprak het faillissement op 8 april uit. In een besluit van 22 april, dat AFP kon inzien, staat dat de nieuwe eigenaar verplicht is alle arbeidscontracten van de werknemers over te nemen. Dit werd eerder ook gemeld door de krant Dauphiné Libéré.

Toch werd later duidelijk dat het grootste deel van de banen niet behouden zal blijven. Tijdens een videoconferentie vertelde advocaat Laurent Azoulai, adviseur van Joe Ouaknine (algemeen directeur van Titan Industries en voormalig eigenaar van Clergerie), aan het personeel dat slechts een klein aantal banen behouden zou blijven. Dat zegt Valérie Treffé-Chavant, een werknemer en vakbondsvertegenwoordiger van CFE-CGC, die bij de vergadering aanwezig was.

“Een absurde situatie” voor het personeel

Volgens de advocaat heeft de rechtbank het overnamebod verkeerd geïnterpreteerd. In werkelijkheid zou de nieuwe eigenaar slechts 14 banen willen behouden, aldus Treffé-Chavant tegenover AFP.

De werknemers noemen dit “een absurde situatie”. De meesten van hen werken in Romans-sur-Isère, waar de laatste fabriek inmiddels is gesloten. “We zijn net geesten: we hebben geen arbeidscontract meer, we weten niet of we ontslagen zijn, we krijgen geen loon,” aldus Treffé-Chavant.

Noch advocaat Azoulai, noch de rechtbank van koophandel heeft gereageerd op vragen van AFP.

Clergerie kende ooit wereldwijde faam en exporteerde schoenen tot in Hollywood. Bekende sterren als Lauren Bacall en Madonna droegen het merk. Het was een van de laatste Franse producenten van leren schoenen, naast merken als Paraboot, J.M. Weston en Heschung.

Het bedrijf had al langere tijd financiële problemen en kwam in 2023 onder curatele te staan. Daarna werd het overgenomen door het Californische Titan Footwear, wat leidde tot productieverschuivingen en ontslagen.

De drie vennootschappen van Clergerie – JHJ, SSB en Tiger Mode – kwamen opnieuw onder curatele nadat de rechtbank in april het enige overnamebod van een aandeelhouder had afgewezen.