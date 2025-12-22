Schoenenmerk Gabor officieel in handen van Zwitserse investeerder

De Zwitserse investeerder Arklyz neemt het Zuid-Duitse schoenenmerk Gabor over. Het in Stans aan het Vierwoudstrekenmeer gevestigde bedrijf maakt de overnameprijs niet bekend. Arklyz tekende in oktober al een bindende overeenkomst voor de overname. Volgens de mededeling zijn alle officiële goedkeuringen ontvangen en kan nu verder gegaan worden met de deal.

De schoenenfabrikant uit Rosenheim, voorheen eigendom van de oprichtersfamilie, staat vooral bekend om zijn damesschoenen. Het bedrijf is nu voor honderd procent eigendom van Arklyz. Het merk Gabor blijft behouden en ook de huidige directie blijft aan.

Arklyz is een investeringsmaatschappij, opgericht in 2018. Het bedrijf is voornamelijk actief in de sport-, kleding- en schoenensector. Vorig jaar nam Arklyz al een Duits schoenenmerk over: Lloyd, gevestigd in Sulingen, Nedersaksen.

Hoofdkantoor in Beieren, productie in het buitenland

De voorloper van het huidige Gabor Shoes was een schoenmakerij, opgericht in 1919 in het huidige Poolse Opper-Silezië. Sinds 1966 is het bedrijf gevestigd in Rosenheim. Volgens de bedrijfswebsite is Gabor een van de grootste Europese schoenenfabrikanten.

In 2023 had het bedrijf bijna 2.630 medewerkers in dienst. Daarvan waren slechts 366 werkzaam in Duitsland. Het merendeel van het personeel werkte in twee schoenfabrieken in Slowakije en Portugal. In 2023 behaalde Gabor, volgens het Duitse ondernemingsregister, een nettowinst van 13,4 miljoen euro bij een omzet van 282 miljoen euro.