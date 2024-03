Schoenenmerk Heydude sluit enige brandstore in Maastricht

Heydude, het schoenenmerk dat vorig jaar de deuren van haar eerste Europese monobrandstore aan de Muntstraat in Maastricht opende, gaat sluiten. Dit meldt Retail Trends.

Heydude is in 2008 opgericht in Italië. Het doel: betaalbare moderne schoenen ontwerpen van hoge kwaliteit die zo luchtig zijn als slippers. De schoenen zijn geïnspireerd op mocassins en hebben een brede pasvorm.

Vorig jaar liet het bedrijf weten dat ze de drukbezochte winkelstraat in Maastricht strategisch hebben gekozen: de stad ligt dicht bij België en Duitsland.

Hooijer Footwear Group werd in juli 2022 de nieuwe distributeur van schoenenmerk Heydude voor de Benelux, Duitsland en Oostenrijk. Sindsdien heeft het merk internationaal grote stappen gemaakt, zowel online als in fysieke winkels. De sluiting van Heydude komt nadat het merk op 17 maart 2023 voor het eerst in Nederland opende, bijna een jaar geleden.