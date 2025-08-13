Schoenenmerk Van Lier failliet verklaard

Het bedrijf Van Lier B.V. is door de rechtbank in Zeeland-West-Brabant failliet verklaard. Het lijkt hier te gaan om het schoenenmerk Van Lier uit Breda. Als curator is meneer Prinsen aangesteld, zo blijkt uit het insolventieregister.

Naast Van Lier B.V. zijn ook Van Lier Shoes B.V. en Van Lier Amsterdam B.V. failliet verklaard. Moederbedrijf Vanlier B.V. (dat dus zonder spatie wordt geschreven) is nog niet failliet verklaard. Op het moment van schrijven is de website van schoenenmerk Van Lier uit de lucht.

Moeilijke maanden leiden tot faillissement Van Lier

Het nieuws van het faillissement komt na enkele maanden van moeilijkheden. Vorig jaar rapporteerde het bedrijf nog een verlies, maar bleef optimistisch. Halverwege 2025 sloten echter opeens de winkels van Van Lier ‘tot nader bericht’. Niet veel later bleek dat de winkels gesloten zouden blijven en dat de vennootschap waaronder deze winkels vielen, Baylands Retail, failliet was verklaard.

Begin juli bleek dat het bedrijf het meest recente boekjaar heeft afgesloten met een verlies van bijna een miljoen euro. De omzet van het bedrijf is in dat boekjaar ook ruim gehalveerd. Op dat moment werd gemeld dat het schoenenbedrijf betalingsonmacht had gemeld bij de Belastingdienst en een verzoek had ingediend voor een gesprek met de fiscus.

Van Lier is in 1815 opgericht in Breda. In 1993 werd het bedrijf overgenomen door Geert van Spaendonck. Zijn dochter kwam niet lang geleden aan het hoofd te staan van het merk, maar legde al snel haar functie weer neer. Hierop heeft Geert weer de leiding genomen.

FashionUnited heeft contact opgenomen met Van Lier, maar tot op heden nog geen reactie gehad.