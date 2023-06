Schoenenmerk Van Lier gaat aandelen verkopen met oog op groei

Nederlands schoenenmerk VanLier biedt een deel van zijn B-aandelen aan via het platform Bondex, zo meldt De Ondernemer. Het familiebedrijf wil hiermee een community van mede-eigenaren opbouwen en het merk versterken.

VanLier is momenteel in handen van Geert van Spaendonck. Zijn dochter, Christina, is al enige jaren actief in het bedrijf en is recent aangesteld als CEO van VanLier. Met de verkoop van een gedeelte van de B-aandelen hoopt het bedrijf dat de nieuwe mede-eigenaren betrokken zullen zijn bij het bedrijf en een ambassadeursfunctie vervullen.

Schoenenbedrijf VanLier lanceerde in 2021 nog een eigen luxe sneakermerk, genaamd VNLR.