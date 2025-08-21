‘Schoenenmerk Van Lier maakt doorstart’

Schoenenmerk Van Lier gaat verder. Een week geleden werden diverse vennootschappen van het bedrijf failliet verklaard en was de toekomst van het merk onzeker. Retailtrends meldt dat moederbedrijf Vanlier B.V., dat niet failliet was verklaard, het merk weer doorstart.

De bv’s die failliet zijn verklaard zijn Van Lier B.V. (een andere schrijfwijze dan de bv van het moederbedrijf), Van Lier Amsterdam B.V. en Van Lier Shoes b.v. Na de uitspraak van het faillissement ging ook de website van Van Lier offline, maar deze is nu weer actief.

Tegen Retailtrends meldt het bedrijf dat er een akkoord is bereikt met de curator en de bankier van de dochtervennootschappen. Meer informatie zal later worden verstrekt. Curator Bart Prinsen is tegenover het platform ook kort over de doorstart. Hij noemt het een ‘nette doorstart’.

‘Doorstart voor Van Lier’

Het nieuws van het faillissement komt na enkele maanden van moeilijkheden. Vorig jaar rapporteerde het bedrijf nog een verlies, maar bleef optimistisch. Halverwege 2025 sloten echter opeens de winkels van Van Lier ‘tot nader bericht’. Niet veel later bleek dat de winkels gesloten zouden blijven en dat de vennootschap waaronder deze winkels vielen, Baylands Retail, failliet was verklaard.

Begin juli bleek dat het bedrijf het meest recente boekjaar heeft afgesloten met een verlies van bijna een miljoen euro. De omzet van het bedrijf is in dat boekjaar ook ruim gehalveerd. Op dat moment werd gemeld dat het schoenenbedrijf betalingsonmacht had gemeld bij de Belastingdienst en een verzoek had ingediend voor een gesprek met de fiscus.

Van Lier is in 1815 opgericht. In 1993 werd het bedrijf overgenomen door Geert van Spaendonck. Zijn dochter kwam niet lang geleden aan het hoofd te staan van het merk, maar legde al snel haar functie weer neer. Hierop heeft Geert weer de leiding genomen.