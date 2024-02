Schoenenmerk Veja start productie in Europa

De belofte van duurzaamheid is een streven dat weinig merken zo uitgebreid aanpakken als het sneakerlabel Veja. Het bedrijf werkt met biologisch katoen uit Brazilië en Peru of met natuurlijk rubber uit het regenwoud van de Amazone. Het is B Corp gecertificeerd, biedt reparaties voor zijn schoenen aan in zijn eigen winkels en werkt met Fair Trade. Tot nu toe bevindt de productie zich alleen aan de andere kant van de wereld, in Brazilië. Niet bepaald ideaal als het gaat om CO2-uitstoot tijdens het transport van de schoenen - wat Veja heel precies in kaart brengt op haar website. Daar komt nu verandering in, of beter gezegd, dat is al gebeurd.

Veja is in 2023 al in het geheim begonnen met de productie van drie verschillende kleuren van de V-90 in Europa. Te weten: Extra-white Pierre Almond, Extra-white Pierre Pekin en Extra-white Pierre Nautico. Het bedrijf heeft al meer dan 80.000 paar in Portugal geproduceerd. In de toekomst zal de Portugese productie de productie in Brazilië aanvullen. "De regio Porto heeft veel expertise in schoenenproductie," zegt het merk. Daarom heeft Veja "gekozen voor een partner die voldoet aan de Veja-normen en de naleving van goede sociale en milieupraktijken garandeert."

Met deze onderneming, 'The Aegean Project' genaamd, wil het Franse label sneakers produceren in Portugal voor de Europese markt. "We kenden de taal al en Portugal is een erkend centrum voor de productie van schoenen. Het ligt in Europa en dicht bij Frankrijk", verklaart het label de keuze voor deze locatie.

Europese lederwaren expertise in Porto

Portugal, vooral de regio rond Porto, staat bekend om zijn expertise op het gebied van lederwaren. Veel schoenmerken produceren in dat gebied, zelfs in dezelfde fabriek. Veja kan daarom vertrouwen op de expertise van de fabriek. "De V-90 is gemaakt van leer, gelooid in Portugal, met minder kleurstoffen dan voorheen. De suède inzetstukken komen uit de EU - gelooid in Italië, met verstandig waterverbruik, vrij van gevaarlijke of verboden chemicaliën," zegt Veja.

Het is een nieuwe stap voor het merk, dat volgend jaar zijn twintigste verjaardag viert. "Omdat we voortdurend groeien, was het logisch dat we op zoek gingen naar een nieuwe productielocatie. We wilden niet naar Azië, zoals veel andere sneakermerken, maar kozen voor de tegenovergestelde route."

De productie van de sneakers in Portugal wordt gedaan onder het toezicht van hetzelfde team dat toezicht houdt op de Braziliaanse productie. "We onderhouden nauwe relaties met de fabrieken omdat we nauw betrokken zijn bij de productie. Het Veja-team bezoekt de fabrieken regelmatig om de kwaliteit van de productieprocessen te controleren."

Vermoedelijk hebben de modellen die uit Portugal komen en in Europa worden verkocht een aanzienlijk lagere CO2-voetafdruk dan die uit Brazilië. Er zijn nog geen cijfers beschikbaar. Veja is in 2023 begonnen met de productie van de V-90 sneaker en zal dit jaar gegevens verzamelen om de CO2-voetafdruk van de geproduceerde sneakers te berekenen. In de toekomst is het bedrijf van plan om de CO2-voetafdruk van dezelfde sneaker die in Brazilië en Portugal is geproduceerd in kaart te brengen.

FashionUnited werd uitgenodigd voor een bezoek aan de productiefaciliteit van Veja in Porto.