Schoenenwinkel Shoefashion in Tilburg sluit de deuren

Shoefashion, één van de laatste zelfstandige schoenenwinkels in Tilburg, sluit komend voorjaar zijn deuren, melden verschillende bronnen waaronder Schoenvisie. Eigenaren Wil en Marian van Kerckhoven willen – na ruim veertig jaar – ‘van andere dingen gaan genieten.’

Met de sluiting komt een einde aan een familiebedrijf dat 103 jaar en drie generaties in de schoenen zat. Eerder sloten de andere familiezaken in Tilburg al de deuren. Shoefashion was sinds de opening in 1961 – de winkel heette toen nog Van Kerkhoven Schoenen – uitgegroeid tot een bekende naam, met een brede collectie voor mannen, vrouwen en kinderen van meer dan veertig merken. De schoenenwinkel is nog tot 1 april 2022 geopend.