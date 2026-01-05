Schoenenwinkels noteren omzetplus in november

Winkels in schoenen en lederwaren hebben in november 2025 afgesloten met een omzetplus. De winkels noteerden volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek een groei van 3,2 procent in vergelijking met november 2024.

Kledingwinkels konden niet van een gelijksoortige plus genieten. Deze noteerden een groei van 0,8 procent. De kledingwinkels komen hiermee niet dicht bij de algemene groei in de detailhandel. Deze kwam in november neer op 3,9 procent.

Online werd in de gehele detailhandel bijna 6 procent meer omgezet. Webshops met kleding en mode-artikelen zagen een online omzetgroei van 2,4 procent, aldus het CBS. November is sinds enkele jaren een periode van kortingen, met shopdagen zoals Singles Day en Black Friday. In de aanloop naar deze dagen wordt ook al veel korting gegeven, wat mee kan spelen in de omzetgroei in de maand.