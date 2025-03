SchoenenZaken zegt gratis retourneren via de webshop vaarwel

SchoenenZaken stopt met gratis retourneren. De Nederlandse schoenenwinkel kon het gratis retourneren niet meer duurzaam en economisch verantwoorden, zo schrijft SchoenenZaken op LinkedIn.

De schoenenwinkel, met vestigingen in Groningen, Haren en Zwolle, blijft online bestellingen nog steeds aanbieden. Het is een service die SchoenenZaken wil blijven leveren, zo is te lezen. ‘Maar, wil je zeker weten dat een schoen goed zit? Kom dan gezellig langs in een van de winkels.’

SchoenenZaken kijkt tegelijkertijd hoe het de voorraadpositie beter kan stroomlijnen om de druk weg te nemen om schoenen (vaak met korting) te verzenden via de webshop. “Dat is het eerlijke verhaal, iets met ‘eerlijk in de spiegel kijken’”, aldus SchoenenZaken.