Schoenenmerk Clergerie definitief failliet verklaard

Romans-sur-Isère (Frankrijk) - Het iconische schoenenmerk Clergerie is dinsdag definitief failliet verklaard door de rechtbank van koophandel van Romans-sur-Isère, waarmee een definitief einde komt aan de luxe schoenmaker, met ongeveer vijftig ontslagen.

De rechtbank wees het enige overnamebod van een aandeelhouder van twee van de drie bedrijven van het merk, JHJ, dat sinds maart failliet is, en Tiger Mode, dat in surseance van betaling verkeert, af, zo meldde een vakbondsbron aan AFP. "Het is zonde en een gevoel van disrespect voor de werknemers en meneer Clergerie", reageerde Valérie Treffé-Chavant, vakbondsafgevaardigde CFE-CGC en al 34 jaar werkzaam bij Clergerie, tegenover AFP.

Ongeveer vijftig werknemers zullen worden ontslagen, voornamelijk in Romans-sur-Isère, waar de laatste fabriek zich bevond, maar ook elders in Frankrijk.

Clergerie sluit de deuren

De iconische schoenmaker, die al jaren in de problemen zat, werd in 2023 onder curatele gesteld voordat het werd overgenomen door het Californische bedrijf Titan Footwear, ten koste van de verplaatsing van een deel van de productie en het verlies van banen.

In juni 2023, na de overname door dit filiaal van Titan Industries, werden 75 mensen ontslagen en werd de productieworkshop gesloten, waardoor alleen de taken van assemblage en kwaliteitscontrole in Romans-sur-Isère overbleven. Het bedrijf, opgericht in 1981 door Robert Clergerie, werd in december 2024 opnieuw onder curatele gesteld.

De twee bedrijven SSB, voor de productie, en JHJ, voor de verkoop, werden vervolgens in maart vorig jaar failliet verklaard. De enige serieuze kandidaat-overnemer, Joseph Lévy, een minderheidsaandeelhouder van het bedrijf, had voorgesteld om twee van de bedrijven over te nemen door de productie te verplaatsen.

"Na de laatste overname hadden we weinig illusies", legt Philippe Chatain uit, secretaris-generaal van het Syndicaat van de schoenenindustrie Drôme-Ardèche, een structuur die ongeveer tien jaar geleden inactief is geworden.

Clergerie, dat zijn schoenen exporteerde tot in Hollywood tijdens zijn gouden eeuw en de voeten van Lauren Bacall tot Madonna kleedde, was een van de laatste bedrijven die nog lederen schoenen in Frankrijk produceerde in zijn fabriek, net als Paraboot, J.M. Weston of Heschung. "Het is een echte teleurstelling, maar we hadden het verwacht", vat Valérie Treffé-Chavant samen, die toch "een lichte hoop" had gehouden.

Maar de schoenmaker heeft geleden onder de ongunstige conjunctuur die de confectiekleding de afgelopen jaren hard heeft getroffen. Clergerie realiseerde, door fabricage en commercialisering te combineren, bijna 9,5 miljoen euro omzet tussen begin juli 2023 en eind augustus 2024, volgens de gegevens die door de curator zijn gepubliceerd.