Schoenmerken Sacha en Manfield maken doorstart in België

Schoenmerken Sacha en Manfield maken een doorstart in Belgie, zo bevestigt een woordvoerder van de Termeer Groep. Halverwege juli ging de Belgische vennootschap genaamd Mayfair International Shoefashion B.V. met daarin de twee merken failliet. Het faillissement bleef langere tijd in Nederland onopgemerkt.

Het faillissement en nu de doorstart heeft betrekking op de 13 en 4 fysieke winkels van resepectievelijk Sacha en Manfield, zo meldt de Termeer Groep. De Termeer Groep is het Nederlandse moederbedrijf van onder andere Sacha en Manfield. De doorstart is gerealiseerd met de aandeelhouders van de Termeer Groep en een principeakkoord is bereikt. De komende weken moet blijken hoeveel winkels van Sacha en Manfield in België doorgaan. Het faillissement en doorstart in België heeft geen betrekking op de fysieke winkels van beide merken in Nederland en de e-commerce in alle landen waarin de merken aanwezig zijn, aldus het persbericht.

“De retailmarkt in België verkeert al jaren in zwaar weer. De markt staat onder druk van opkomende e-commerce, waardoor de vraag naar fysieke retail afneemt. Jaar na jaar is dit terug te zien in de stijgende leegstand van winkelpanden in België (bron: locatus*). De schoenenbranche is relatief gezien één van de hardst geraakte branches. Daarbovenop heeft de coronacrisis met de bijbehorende maatregelen voor dermate uitdagende marktomstandigheden gezorgd dat het in België noodzakelijk is de kostenstructuur van fysieke retail-activiteiten grondig te bekijken,” aldus de Termeer Groep in een persbericht.