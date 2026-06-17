Schoenwinkels verkopen flink meer in eerste kwartaal

Winkels in schoenen en lederwaren hebben in het eerste kwartaal flink meer verkocht dan een jaar eerder. Het volume steeg met 6,8 procent en de omzet met 3,2 procent, zo blijkt uit cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek. Schoenwinkels behoren hierdoor tot de top drie van stijgers binnen de detailhandel.

Kledingwinkels zagen de omzet stijgen in het eerste kwartaal, maar juist het volume afnemen. Dit betekent dat de omzetstijging veroorzaakt is door hogere prijzen van producten.

De gehele detailhandel, zowel food als non-food, noteert een omzetstijging van 2,2 procent in vergelijking met een jaar eerder. De online omzet van de detailhandel steeg daarbij met 4,7 procent.